Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre que estaba prófugo

Alejandro Sofía, señalado como el autor del femicidio de Aixa en el partido bonaerense de Tigre, fue capturado este jueves en una zona descampada de la localidad, luego de haber estado en fuga tras el asesinato de la joven de 20 años, ocurrido en Dique de Luján.

La víctima, Mili Aixa Dana, fue hallada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su domicilio en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján, y el médico de Policía constató su deceso.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales a Noticias Argentinas, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre determinó que Aixa había sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, Sofía, quien había sido detenido previamente el 13 de diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas en perjuicio de Aixa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El imputado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año y, tras el descubrimiento del cuerpo de la joven, quedó bajo la investigación de la UFI de Género de Tigre. A raíz de las indagaciones, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias, se concluyó que Sofía sería el autor material del crimen.

Además, se reveló que el acusado envió mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que expresó que había cometido un error y que pensaba en quitarse la vida. Según el material recabado hasta ahora, los investigadores suponen que el escenario del crimen podría haber sido alterado por Sofía para encubrir su participación.

Tras diversas acciones para dar con su paradero, efectivos de la DDI lograron capturar al acusado, quien se encontraba prófugo en un área descampada de Tigre. La investigación está a cargo de la UFI de Género de Tigre.