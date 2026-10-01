La AFA sanciona a jugadores de Estudiantes y Rosario Central por incidentes en la Supercopa

Buenos Aires, 1 octubre (NA) – El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido suspender a Fabricio Iacovich de Estudiantes de La Plata y Agustín Sández de Rosario Central debido a los incidentes ocurridos al final de la Supercopa Internacional, donde el "Canalla" se consagró campeón.

La medida fue publicada en el boletín oficial del órgano disciplinario el jueves. Además, se les otorgó un plazo de cinco días a ambos jugadores para que presenten su defensa, el mismo tiempo que tienen sus clubes para responder.

El Tribunal fundamentó su decisión en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario. También solicitaron al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si ha recibido alguna denuncia relacionada con los incidentes que el árbitro mencionó en su informe.

La suspensión de Iacovich y Sández no es fortuita, ya que fueron los únicos dos futbolistas expulsados por el árbitro Darío Herrera. La confrontación entre ambos clubes comenzó en el campo de juego, pero luego se trasladó al túnel que lleva a los vestuarios del estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

Esta decisión se basa en el informe presentado por Herrera tras el partido, en el que también mencionó a varios dirigentes de Estudiantes, entre ellos a Juan Sebastián Verón (presidente), Marcos Angileri (secretario deportivo) y Pascual Caiella (vicepresidente), por presuntos insultos y amenazas hacia la terna arbitral.