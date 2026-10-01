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La Radio FM de la Policía Federal celebra 30 años de compromiso y servicio a la comunidad

La emisora construyó una historia marcada por el compromiso social y la vocación de servicio, desde octubre de 1996, cuando comenzó sus primeras transmisiones.

01/10/2026 | 23:02Redacción Cadena 3

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La Radio FM de la Policía Federal celebra 30 años de compromiso y servicio a la comunidad

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La radio de la Policía Federal Argentina, FM Federal 99.5, celebró 30 años al servicio de la comunidad.

La emisora ha construido una historia caracterizada por la innovación, el compromiso social y la vocación de servicio, desde octubre de 1996 cuando comenzó sus primeras transmisiones.

Tres décadas después, aquella experiencia que nació en el seno de la Policía Federal Argentina sigue proyectándose hacia el futuro como una radio multiplataforma, con presencia en el aire, en internet y en las redes sociales.

La trayectoria de FM Federal también ha sido reconocida por distintas instituciones y entidades vinculadas al periodismo, la comunicación y la prevención.

Entre los premios recibidos se encuentran Premios Martín Fierro, Premios Éter y Premios Santa Clara de Asís, además de reconocimientos de Luchemos por la Vida, Security y APTRA, entre otras entidades.

La emisora ha atravesado transformaciones tecnológicas, cambios en los hábitos de consumo de información y nuevas formas de comunicarse.

Sin embargo, ha mantenido una premisa que permanece vigente: estar al servicio de la gente.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué celebra FM Federal 99.5?
La emisora celebra 30 años de servicio a la comunidad.

¿Quién es la emisora?
FM Federal 99.5 es la radio de la Policía Federal Argentina.

¿Cuándo comenzó a transmitir?
Inició sus transmisiones en octubre de 1996.

¿Qué reconocimientos ha recibido?
Ha obtenido premios como Martín Fierro, Éter y Santa Clara de Asís.

¿Cuál es su compromiso?
La emisora se mantiene al servicio de la gente, adaptándose a los cambios tecnológicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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