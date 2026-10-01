Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 1 de octubre

En esta jornada del jueves 1 de octubre, el dólar oficial presenta una cotización de $1.545 para la venta, mientras que su valor de compra se sitúa en $1.495. Esta cifra resulta de una leve fluctuación en el mercado que refleja un comportamiento moderado, aunque las tensiones económicas continúan teniendo un impacto significativo en la dinámica cambiaria del país.

Por otro lado, el dólar blue muestra un precio en el mercado informal de $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue se mantiene relevante para muchos argentinos que buscan alternativas para proteger su capital frente a la inflación.

La bolsa, por su parte, cotiza el dólar a $1.550.3 en venta y $1.549.4 en compra. Este mecanismo se ha vuelto cada vez más utilizado por quienes buscan acceder a dólares de manera legal, a través de la compra de acciones que cotizan en dólares.

En cuanto al dólar mayorista, se establece en $1.523 para la venta y $1.514 para la compra. Este tipo de cambio es crucial, ya que influye en las operaciones comerciales entre bancos y empresas, siendo un indicador clave de la salud macroeconómica del país.

En el contexto de los distintos tipos de cambio, el Contado con Liquidación (CCL) muestra un marcado aumento, alcanzando los $1.620.3 en venta, lo que indica un hecho de gran relevancia para las transacciones financieras en un marco inflacionario y de búsqueda de divisas.

Además, el dólar cripto se establece en $1.616.68, lo que muestra el interés creciente en las criptomonedas como forma alternativa de inversión frente a la inestabilidad del peso argentino.

Con respecto al uso de tarjetas en el exterior, el dólar tarjeta sube considerablemente, cotizando a $2.008.5 en venta y $1.943.5 en compra. Este es el costo que enfrentan los argentinos que realizan compras en el extranjero, reflejando no solo un costo adicional por el uso de tarjetas, sino también las retenciones fiscales que se aplican en el país.

La diferencia entre estos tipos de cambio se ha vuelto cada vez más relevante en la vida cotidiana, afectando a la población Argentina que se enfrenta a la necesidad de acceder a moneda extranjera. Si bien las cotizaciones fluctúan constantemente, varios factores impactan en ellas: decisiones políticas del gobierno, la situación de deuda externa, especulaciones de mercado y la inflación continúan siendo determinantes en este panorama cambiario.