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Maxi Rodríguez habló tras los incidentes en Newell's: "Qué tristeza lo que pasó"

El ídolo leproso cuestionó la violencia dentro del club y pidió que los hinchas se enfoquen en acompañar al equipo.

01/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3 Rosario

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Maxi Rodríguez se expresó en sus redes sociales.

FOTO: Maxi Rodríguez se expresó en sus redes sociales.

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Maxi Rodríguez se refirió a los incidentes ocurridos en Newell’s y expresó su tristeza por los hechos de violencia registrados dentro del club. A través de una historia publicada en Instagram, el exfutbolista remarcó que se trata de una institución donde hay chicos y funciona la pensión. “La verdad que qué tristeza lo que pasó el otro día en el club, en nuestro club, con tanta violencia que entren así donde hay chicos”, sostuvo.

El exjugador también pidió respeto y sentido común ante este tipo de situaciones. “Más allá si hay chicos, son personas, somos todos seres humanos y creo que tiene que haber un poquito de sentido común y respeto”, señaló. Sobre lo ocurrido, agregó: “Eso ya se resolverá y alguien seguirá con esta causa”.

Por último, Rodríguez llamó a los hinchas de Newell’s a no perder el foco y acompañar al equipo en el próximo partido. “Creo que no nos tenemos que desenfocar todos los hinchas de Newell, el sábado sobre todo tenemos que ir a alentar a nuestro equipo”, afirmó. Y cerró con un mensaje dirigido a la institución: “Tenemos un club de la concha de la lora y si nos unimos todo y tiramos para adelante y le hacemos sentir el apoyo al equipo, vamos a ser muy duros como institución”.

Lectura rápida

¿Quién se refirió a los incidentes en Newell’s?
Maxi Rodríguez se pronunció sobre los hechos de violencia ocurridos en el club.

¿Qué expresó Rodríguez sobre los hechos?
Manifestó su tristeza por la violencia registrada dentro del club, donde hay chicos.

¿Qué pidió Rodríguez ante estas situaciones?
Pidió respeto y sentido común en el trato hacia las personas involucradas.

¿Qué recomendó a los hinchas de Newell’s?
Llamó a los hinchas a no perder el foco y a acompañar al equipo en el próximo partido.

¿Qué mensaje final dio Rodríguez a la institución?
Enfatizó la importancia de unirse y apoyar al equipo para ser fuertes como institución.

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