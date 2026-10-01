Maxi Rodríguez habló tras los incidentes en Newell's: "Qué tristeza lo que pasó"

Maxi Rodríguez se refirió a los incidentes ocurridos en Newell’s y expresó su tristeza por los hechos de violencia registrados dentro del club. A través de una historia publicada en Instagram, el exfutbolista remarcó que se trata de una institución donde hay chicos y funciona la pensión. “La verdad que qué tristeza lo que pasó el otro día en el club, en nuestro club, con tanta violencia que entren así donde hay chicos”, sostuvo.

El exjugador también pidió respeto y sentido común ante este tipo de situaciones. “Más allá si hay chicos, son personas, somos todos seres humanos y creo que tiene que haber un poquito de sentido común y respeto”, señaló. Sobre lo ocurrido, agregó: “Eso ya se resolverá y alguien seguirá con esta causa”.

Por último, Rodríguez llamó a los hinchas de Newell’s a no perder el foco y acompañar al equipo en el próximo partido. “Creo que no nos tenemos que desenfocar todos los hinchas de Newell, el sábado sobre todo tenemos que ir a alentar a nuestro equipo”, afirmó. Y cerró con un mensaje dirigido a la institución: “Tenemos un club de la concha de la lora y si nos unimos todo y tiramos para adelante y le hacemos sentir el apoyo al equipo, vamos a ser muy duros como institución”.