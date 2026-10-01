"Unabomber": la historia del criminal que aterrorizó a Estados Unidos durante casi dos décadas

FOTO: Unabomber”, sobre la historia de uno de los criminales más buscados de Estados Unidos.

Por Susana Manzelli

La película “Unabomber”, sobre la historia de uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, ya está disponible en Netflix y rápidamente se ubicó entre las producciones más vistas del fin de semana. Protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley, la trama se desarrolla en dos líneas temporales y recorre desde la juventud de Ted Kaczynski, cuando ingresó a Harvard con apenas 16 años, hasta la investigación que permitió encontrarlo y detenerlo en 1996.

Durante casi dos décadas, Kaczynski envió paquetes bomba a personas e instituciones de Estados Unidos y provocó tres muertes y 23 heridos. La película también aborda su perfil académico: fue un destacado matemático, obtuvo un doctorado en la Universidad de Michigan y participó en Harvard de un controvertido estudio psicológico relacionado con investigaciones financiadas durante la Guerra Fría. Uno de los episodios centrales fue la publicación de su manifiesto “La sociedad industrial y su futuro”, cuyo contenido terminó siendo una de las pistas que ayudaron a los investigadores a acercarse a su identidad.

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La captura fue posible, entre otros elementos, por la intervención de su hermano David Kaczynski, quien decidió alertar a las autoridades para evitar nuevas víctimas. Tras una de las investigaciones más costosas en la historia del FBI, Ted fue encontrado aislado en una cabaña sin luz ni agua corriente. Entre 1978 y 1995 había enviado 16 bombas dirigidas a universidades y aerolíneas. Fue condenado a ocho cadenas perpetuas y murió en 2023. La película destaca especialmente las actuaciones de Crowe y Woodley, junto con el trabajo de Tremblay, quien interpreta la transformación del joven prodigio hasta convertirse en el criminal conocido como Unabomber.