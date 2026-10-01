Tras la muerte de un niño, sugieren impedir los cruces peligrosos en la Circunvalación

El médico pediatra y experto en gestión y dirección de seguridad vial Osvaldo Aymo planteó la necesidad de complementar la concientización y los controles con barreras físicas que impidan los cruces peatonales peligrosos, tras la muerte de un niño de 10 años en la avenida Circunvalación de Córdoba.

El hecho ocurrió el martes en el kilómetro 3 del anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, cerca del puente Rancagua. Según las primeras averiguaciones, el niño habría intentado atravesar la avenida junto a otros tres chicos cuando fue embestido por un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 25 años. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

En diálogo con Cadena 3, Aymo sostuvo que la seguridad vial es un problema complejo y señaló que una de las dificultades más persistentes es la falta de percepción del peligro.

"Si yo no tengo percepción de que una situación es riesgosa, no voy a tomar una medida de prevención", explicó el especialista, quien aseguró que trabaja en esta problemática desde hace más de 35 años.

Aymo advirtió sobre el riesgo extremo de intentar atravesar a pie una vía de varios carriles por la que circulan vehículos a alta velocidad. En ese marco, destacó la función de los puentes peatonales y remarcó que su construcción debe acompañarse con medidas que favorezcan su utilización.

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Para ilustrarlo, relató una experiencia en el acceso a la autopista Rosario-Córdoba, junto a los barrios Santa Lucía 1 y Santa Lucía 2. Según contó, allí se construyó un puente peatonal a pedido de los vecinos, pero entre 2007 y 2013 murieron siete personas que cruzaban por la calzada, debajo de esa estructura.

El especialista explicó que fue necesario colocar un alambrado en el cantero central, desde unas dos cuadras antes del puente hasta unas dos cuadras después, para impedir el paso y orientar a los peatones hacia el cruce seguro.

También recordó que participó de un trabajo de investigación y de una campaña de concientización casa por casa en ambos barrios para promover el uso del puente.

A partir de esa experiencia, resumió su enfoque en tres acciones: persuadir, disuadir e impedir. La primera consiste en educar y convencer a las personas para que adopten conductas seguras. La segunda incorpora legislación, controles y sanciones para desalentar las prácticas peligrosas.

La tercera supone intervenir sobre la infraestructura cuando las medidas anteriores resultan insuficientes. "No te voy a dejar hacer lo que pensabas hacer. ¿Por qué? Porque ponés en riesgo tu vida", expresó al explicar la función de las barreras físicas.

Aymo vinculó ese planteo con el enfoque de Visión Cero, surgido en Suecia en 1997, y cuestionó que las estrategias de prevención se hayan concentrado excesivamente en modificar el comportamiento humano. Sostuvo que la educación y las sanciones deben complementarse con un diseño vial que impida maniobras capaces de terminar en una tragedia.

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Entrevista de Sergio Suppo.