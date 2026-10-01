Tras la muerte de un niño, sugieren impedir los cruces peligrosos en la Circunvalación
El especialista Osvaldo Aymo advirtió en Cadena 3 sobre la falta de percepción del riesgo y explicó por qué la educación y los controles deben complementarse con barreras que conduzcan a los peatones hacia los puentes.
01/10/2026 | 10:00Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en la Circunvalación de Córdoba.
El médico pediatra y experto en gestión y dirección de seguridad vial Osvaldo Aymo planteó la necesidad de complementar la concientización y los controles con barreras físicas que impidan los cruces peatonales peligrosos, tras la muerte de un niño de 10 años en la avenida Circunvalación de Córdoba.
El hecho ocurrió el martes en el kilómetro 3 del anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, cerca del puente Rancagua. Según las primeras averiguaciones, el niño habría intentado atravesar la avenida junto a otros tres chicos cuando fue embestido por un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 25 años. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.
En diálogo con Cadena 3, Aymo sostuvo que la seguridad vial es un problema complejo y señaló que una de las dificultades más persistentes es la falta de percepción del peligro.
"Si yo no tengo percepción de que una situación es riesgosa, no voy a tomar una medida de prevención", explicó el especialista, quien aseguró que trabaja en esta problemática desde hace más de 35 años.
Aymo advirtió sobre el riesgo extremo de intentar atravesar a pie una vía de varios carriles por la que circulan vehículos a alta velocidad. En ese marco, destacó la función de los puentes peatonales y remarcó que su construcción debe acompañarse con medidas que favorezcan su utilización.
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El siniestro ocurrió en el anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, en inmediaciones del puente Rancagua. El menor habría intentado cruzar la arteria junto a otros tres niños.
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Para ilustrarlo, relató una experiencia en el acceso a la autopista Rosario-Córdoba, junto a los barrios Santa Lucía 1 y Santa Lucía 2. Según contó, allí se construyó un puente peatonal a pedido de los vecinos, pero entre 2007 y 2013 murieron siete personas que cruzaban por la calzada, debajo de esa estructura.
El especialista explicó que fue necesario colocar un alambrado en el cantero central, desde unas dos cuadras antes del puente hasta unas dos cuadras después, para impedir el paso y orientar a los peatones hacia el cruce seguro.
También recordó que participó de un trabajo de investigación y de una campaña de concientización casa por casa en ambos barrios para promover el uso del puente.
A partir de esa experiencia, resumió su enfoque en tres acciones: persuadir, disuadir e impedir. La primera consiste en educar y convencer a las personas para que adopten conductas seguras. La segunda incorpora legislación, controles y sanciones para desalentar las prácticas peligrosas.
La tercera supone intervenir sobre la infraestructura cuando las medidas anteriores resultan insuficientes. "No te voy a dejar hacer lo que pensabas hacer. ¿Por qué? Porque ponés en riesgo tu vida", expresó al explicar la función de las barreras físicas.
Aymo vinculó ese planteo con el enfoque de Visión Cero, surgido en Suecia en 1997, y cuestionó que las estrategias de prevención se hayan concentrado excesivamente en modificar el comportamiento humano. Sostuvo que la educación y las sanciones deben complementarse con un diseño vial que impida maniobras capaces de terminar en una tragedia.
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Entrevista de Sergio Suppo.
Lectura rápida
¿Quién es Osvaldo Aymo?
Es un médico pediatra y experto en gestión y dirección de seguridad vial.
¿Qué ocurrió el martes en Córdoba?
Un niño de 10 años murió tras ser embestido por un vehículo en la avenida Circunvalación.
¿Dónde sucedió el accidente?
En el kilómetro 3 del anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, cerca del puente Rancagua.
¿Cuál es la propuesta de Aymo para mejorar la seguridad vial?
Complementar la concientización y los controles con barreras físicas que impidan cruces peligrosos.
¿Qué enfoque vincula Aymo con su propuesta?
El enfoque de Visión Cero, surgido en Suecia en 1997, que busca prevenir accidentes mediante un diseño vial adecuado.