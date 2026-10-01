Esteban Schoj presenta "Con el tiempo de su lado": una mirada profunda sobre los Rolling Stones

FOTO: Con el tiempo de su lado es el primer libro de Esteban Schoj.

Buenos Aires, 1 octubre (NA) - La pasión por los Rolling Stones y el oficio periodístico se cruzan en Con el tiempo de su lado - Crónicas sobre los Rolling Stones, el primer libro de Esteban Schoj, que reúne textos publicados durante una década en el diario Tiempo Argentino y propone un recorrido por la historia de la banda desde sus orígenes hasta sus trabajos más recientes.

Publicado por Minton Ediciones, el volumen de 170 páginas recupera artículos aparecidos entre 2014 y 2026, suma materiales inéditos y colaboraciones especiales y los organiza de acuerdo con la cronología de los acontecimientos. De esa manera, las crónicas escritas en distintos momentos terminan conformando un relato que permite atravesar más de seis décadas de historia stone.

El punto de partida está en los años iniciales del grupo, con aquel célebre encuentro entre Mick Jagger y Keith Richards en la estación ferroviaria de Dartford, dos jóvenes que descubrieron su interés compartido por el blues y comenzaron una sociedad destinada a convertirse en una de las más importantes del rock. También aparecen los primeros pasos en el Marquee Club de Londres, el debut discográfico de 1964 y las raíces musicales que moldearon el sonido de los Stones.

Schoj, conocido como "el Loco" y ferviente seguidor de la banda, combina en esas páginas su conocimiento de la historia del grupo con las herramientas adquiridas durante su trayectoria periodística. El resultado avanza entre la reconstrucción histórica, la crítica musical, los perfiles, las entrevistas y la crónica, con una mirada atravesada años de escucha y seguimiento.

Entre los ejes centrales figuran las reseñas y análisis de discos fundamentales como Sticky Fingers, Exile On Main St., Goats Head Soup, Tattoo You y Voodoo Lounge. El recorrido llega también hasta Hackney Diamonds y Foreign Tongues, los trabajos editados en la etapa posterior a la muerte del baterista Charlie Watts.

El libro reserva además espacio para los protagonistas de la historia stone, con perfiles dedicados a Jagger, Richards y Watts, y se detiene en figuras vinculadas al universo de la banda. Una de ellas es Michael Cooper, fotógrafo fundamental de la escena londinense de los años 60 y responsable de imágenes asociadas a la iconografía de aquella era.

Otro de los grandes capítulos está dedicado a la relación de los Rolling Stones con la Argentina. Allí Schoj recupera la visita de Richards a Buenos Aires en 1992, un acontecimiento que anticipó la explosión stone que llegaría tres años después, cuando el grupo desembarcó por primera vez en el país para ofrecer cinco conciertos en el estadio de River Plate.

Ese vínculo con el público argentino atraviesa buena parte del volumen y aporta el "pulso argento" que distingue la propuesta. La historia de la banda se enlaza así con el fenómeno cultural que los Stones provocaron en el país y con una devoción que adquirió características propias desde aquellos años 90.

Entre los materiales incluidos aparece también una entrevista a Bernard Fowler, histórico corista de los Stones, y los prólogos del periodista Diego Perri (autor de República Stone) y Juan Ignacio Muñoz, creador de 40x Tributo Bar. Schoj suma además un texto sobre Hate It When You Leave, canción de Richards, escrito en colaboración con Tony Vardé, editor del libro y autor de Una canción hizo la diferencia y Grabando emociones - La revolución de Stax.

La organización cronológica permite leer el volumen como una extensa historia de los Rolling Stones construida a partir de piezas periodísticas independientes. El propio Schoj propone también otra posibilidad: que cada lector arme su recorrido y pueda "pasear por estas páginas de manera aleatoria y desordenada", siguiendo canciones, discos, personajes o momentos según sus propios intereses.

Quién es Esteban Schoj, autor de Con el tiempo de su lado

Nacido en Morón en 1986, Schoj es periodista y docente. Integró el staff de Tiempo Argentino, donde trabajó en Deportes e Información General y realizó colaboraciones en Espectáculos, donde se publicó buena parte de sus artículos sobre los Stones. Su vínculo con la banda también lo llevó a Londres, donde asistió al histórico concierto de Hyde Park realizado en el marco de las celebraciones por sus 50 años.

Ese camino encuentra ahora su primera forma de libro. Entre Dartford, Londres, River, discos, giras, entrevistas y recuerdos, Con el tiempo de su lado reúne la mirada de un periodista que convirtió una pasión de toda la vida en materia de crónica.