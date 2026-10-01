Los magos de la oscuridad: el poder de la inteligencia artificial y sus nuevos señores

En "Los magos de la oscuridad", Cristina Martín Jiménez presenta una inquietante denuncia sobre las élites tecnológicas que buscan rediseñar la sociedad y concentrar el poder en sus manos. La autora plantea una pregunta provocadora: ¿y si la revolución tecnológica que vivimos no está construyendo un futuro mejor, sino preparando el terreno para un nuevo sistema de control y vigilancia masiva?

El libro se adentra en la figura de líderes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Peter Thiel y Alex Karp, quienes, según la autora, están impulsando la llamada "Ilustración Oscura". Este movimiento, que propone un retroceso hacia estructuras políticas antidemocráticas, plantea que la inteligencia artificial se convierta en "el ojo que todo lo ve" y "la mente que todo lo decide", lo que podría llevar a la destrucción de los avances de la civilización.

Martín Jiménez desvela los planes de esta nueva élite, que carece de códigos éticos y morales, y que pone en jaque a las democracias. La autora advierte que su objetivo es sustituirlas por un modelo de gobierno totalitario, controlado por una minoría privilegiada. Este cambio radical amenaza no solo la libertad y la igualdad, sino también la esencia misma del ser humano.

El libro, publicado por MARTÍNEZ ROCA en 2026, se inscribe en el género de la no ficción, y resulta especialmente relevante en un contexto donde la tecnología avanza a pasos agigantados. La obra invita a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y el futuro de nuestras sociedades.

La crítica de Martín Jiménez es un llamado a la conciencia sobre los peligros que acechan a nuestras democracias y a los valores fundamentales que las sustentan. En un mundo donde la tecnología puede ser tanto una herramienta de progreso como un instrumento de control, su análisis resulta más pertinente que nunca.

Ficha del libro: