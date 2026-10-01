Los finalistas de la categoría folclore de Sueños de Radio visitaron Cadena 3 Rosario

Las tres finalistas de la categoría Folclore de la tercera edición de Sueños de Radio visitaron este jueves los estudios de Cadena 3 Rosario, antes de viajar a Arequito, donde esta tarde se realizará la ceremonia de premiación. La definición contará con la presencia de Soledad Pastorutti como presidenta del jurado y tendrá cobertura de Cadena 3.

Las representantes llegaron desde distintos puntos del país. Una de las finalistas pertenece al Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Aredes, de San Salvador de Jujuy, con el programa "Vivamos Jujuy". Otra integra el Colegio Superior N° 50 General José de San Martín, de Rufino, Santa Fe, que presentó "Sentir Argentino". La tercera es del Colegio Agrotécnico N° 3 República de Venezuela, de Herrera, Santiago del Estero, con "El Canto y la Danza en el ADN de Nuestro Pueblo".

FOTO: Los alumnos visitaron Cadena 3 Rosario.

Durante la visita, las chicas contaron en Juntos cómo fue participar del certamen y llegar hasta la instancia final. Dayana Tolava, de Jujuy, expresó su orgullo por representar a su provincia y destacó los distintos paisajes y regiones que forman parte de su tierra. También presentó junto a sus compañeros parte de "Vivamos Jujuy", una propuesta dedicada a la cultura, la música y las cuatro regiones jujeñas.

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Isabela Vivas, representante de Rufino, contó que la experiencia superó sus expectativas. Explicó que la propuesta surgió a partir de una idea que llevó a una profesora y que luego fue desarrollada junto a sus compañeros. Según relató, el proyecto les permitió trabajar especialmente sobre el folclore, una expresión que consideran representativa de la identidad argentina.

FOTO: Los alumnos visitaron Cadena 3 Rosario.

La estudiante santafesina también remarcó el papel de los jóvenes en la difusión de las tradiciones. "Yo creo que la idea es que los jóvenes sigamos llevando el folclore adelante. Para que no se pierda", sostuvo durante la charla. Además, señaló la importancia de las escuelas en ese proceso y reconoció que mantener ese espacio para el folclore puede resultar complicado.

Por su parte, Candela Jiménez, de Herrera, Santiago del Estero, describió el viaje como una experiencia muy especial y destacó la posibilidad de compartir el recorrido con sus compañeros. El grupo presentó "El Canto y la Danza en Nuestro ADN", un programa que recupera expresiones de la cultura santiagueña y que está a cargo de alumnos de quinto año.

La tercera edición de Sueños de Radio reunió a más de 11.000 alumnos, más de 400 colegios y unos 800 docentes de todo el país, con representantes de todas las provincias. El ganador de la categoría Folclore recibirá una radio digital completa y, en esta edición, también una plaza de calistenia para su colegio. Tras la ceremonia de Arequito, el certamen continuará con otras categorías y tendrá su cierre el 15 de octubre en el Teatro Politeama de Buenos Aires.

Entrevista de Alberto Lotuf.