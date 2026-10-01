Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

El experimentado defensor central Marcos Rojo no se presentó nuevamente a los entrenamientos de Racing, utilizando esta estrategia para forzar su transferencia a Estudiantes, club donde comenzó su carrera profesional.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Rojo faltó a la práctica de la "Academia" por segundo día consecutivo, habiendo tomado la decisión de no volver a vestir la camiseta del equipo de Avellaneda.

El jugador de 36 años ha estado en conversaciones y llegó a un principio de acuerdo para iniciar su tercer ciclo en Estudiantes, pero la negativa del presidente Diego Milito ha complicado el avance de esta negociación, afectando también la relación entre ambos.

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Marcos Rojo enfrenta un momento complicado en su carrera, deseando regresar a Estudiantes para participar en la semifinal de la Copa Libertadores, a pesar de la negativa de la dirigencia que posee los derechos sobre su pase.

En medio de la crisis deportiva que atraviesa Racing, que recientemente despidió a su entrenador Juan Pablo Vojvoda, y dado que Rojo ha sido un jugador clave en el plantel, su posible retorno a Estudiantes se vuelve más atractivo.

A pesar de haber perdido el apoyo de los hinchas del "Pincha", que lo critican en cada encuentro desde su paso por Boca en 2021, el defensor mantiene una buena relación con el presidente Juan Sebastián Verón, quien lo contactó debido a las bajas en el equipo antes del crucial partido de la semifinal de la Copa Libertadores.

El equipo platense no podrá contar con los defensores Leandro González Pirez y Tobías Palacios en el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas, y Marcos Rojo fue considerado el refuerzo ideal, aunque Milito se opuso a su transferencia.

Se supo que el presidente de Racing tuvo una breve reunión con Rojo, donde le expuso su importancia dentro del plantel, pero no lograron llegar a un acuerdo y la relación se deterioró: el jugador, que ha sido parte de los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, no ha regresado a los entrenamientos desde el martes.

Con la posibilidad de enfrentar sanciones disciplinarias y tras dos días de inasistencia, Rojo ha decidido no volver a jugar en Racing, confiando en que Milito acepte su traspaso a Estudiantes, que estaría dispuesto a compensar económicamente, en una situación que sigue sin resolverse a 14 días del inicio de la fase semifinal.