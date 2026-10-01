En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

El defensor central es el candidato ideal para reforzar al 'Pincha' en la semifinal de la Copa Libertadores, aunque su relación con Racing está tensa.

01/10/2026 | 16:13Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Marcos Rojo no volverá a jugar en Racing.

FOTO: Marcos Rojo no volverá a jugar en Racing.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El experimentado defensor central Marcos Rojo no se presentó nuevamente a los entrenamientos de Racing, utilizando esta estrategia para forzar su transferencia a Estudiantes, club donde comenzó su carrera profesional.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Rojo faltó a la práctica de la "Academia" por segundo día consecutivo, habiendo tomado la decisión de no volver a vestir la camiseta del equipo de Avellaneda.

El jugador de 36 años ha estado en conversaciones y llegó a un principio de acuerdo para iniciar su tercer ciclo en Estudiantes, pero la negativa del presidente Diego Milito ha complicado el avance de esta negociación, afectando también la relación entre ambos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Marcos Rojo enfrenta un momento complicado en su carrera, deseando regresar a Estudiantes para participar en la semifinal de la Copa Libertadores, a pesar de la negativa de la dirigencia que posee los derechos sobre su pase.

En medio de la crisis deportiva que atraviesa Racing, que recientemente despidió a su entrenador Juan Pablo Vojvoda, y dado que Rojo ha sido un jugador clave en el plantel, su posible retorno a Estudiantes se vuelve más atractivo.

A pesar de haber perdido el apoyo de los hinchas del "Pincha", que lo critican en cada encuentro desde su paso por Boca en 2021, el defensor mantiene una buena relación con el presidente Juan Sebastián Verón, quien lo contactó debido a las bajas en el equipo antes del crucial partido de la semifinal de la Copa Libertadores.

El equipo platense no podrá contar con los defensores Leandro González Pirez y Tobías Palacios en el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas, y Marcos Rojo fue considerado el refuerzo ideal, aunque Milito se opuso a su transferencia.

Se supo que el presidente de Racing tuvo una breve reunión con Rojo, donde le expuso su importancia dentro del plantel, pero no lograron llegar a un acuerdo y la relación se deterioró: el jugador, que ha sido parte de los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, no ha regresado a los entrenamientos desde el martes.

Con la posibilidad de enfrentar sanciones disciplinarias y tras dos días de inasistencia, Rojo ha decidido no volver a jugar en Racing, confiando en que Milito acepte su traspaso a Estudiantes, que estaría dispuesto a compensar económicamente, en una situación que sigue sin resolverse a 14 días del inicio de la fase semifinal.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Marcos Rojo?
Se ausentó de los entrenamientos de Racing, buscando forzar su transferencia a Estudiantes.

¿Por qué quiere regresar a Estudiantes?
Desea jugar la semifinal de la Copa Libertadores con el club donde se formó.

¿Qué pasó con la negociación?
Hubo un principio de acuerdo, pero el presidente Diego Milito se opuso a la transferencia.

¿Cómo lo ven los hinchas de Estudiantes?
Los hinchas lo critican tras su paso por Boca, pero mantiene buena relación con Verón.

¿Cuál es la situación actual?
Rojo no ha vuelto a los entrenamientos y enfrenta posibles sanciones disciplinarias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf