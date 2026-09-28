Es oficial: Vojvoda dejó de ser el DT de Racing tras la dura eliminación de la Copa Argentina

La dura eliminación de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina marcó el final del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de la “Academia”.

Tras la derrota ante Boca en el Gigante de Arroyito, el entrenador se retiró del estadio sin brindar declaraciones y tampoco presentó su renuncia. Mientras que el resto de su cuerpo técnico permaneció en Rosario porque tienen familiares allí, Vojvoda regresó a Buenos Aires para participar del encuentro con los dirigentes.

El DT venía transitando la cuerda floja y las expectativas estuvieron puestas en la copa nacional como una de las últimas oportunidades para salvar un año alejado de los primeros planos deportivos para el cuadro de Avellaneda.

Sin embargo, la derrota en cancha de Rosario Central consumó un ciclo cuyo final fue anunciado horas después por la institución "albiceleste". "Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol", dio a conocer el club mediante un comunicado oficial este lunes.

Además Racing el interinato de Sebastián Romero y Luciano Aued a partir del próximo martes en el plantel superior.

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Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol.



La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo… pic.twitter.com/vQucStGHoG — Racing Club (@RacingClub) September 28, 2026

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Los números del ciclo Vojvoda

El ciclo del entrenador al frente de Racing estuvo marcado por resultados irregulares. En 13 partidos, consiguió tres triunfos, dos empates y siete derrotas.

Si bien el equipo alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina, su presente en el Torneo Clausura es complicado: marcha penúltimo en la Zona B y ocupa el puesto 23 en la tabla anual.

Ese panorama también compromete sus posibilidades de clasificar a las copas internacionales.