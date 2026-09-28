Temporal de piedra devastador en Unquillo: daños cuantiosos y aves muertas
Un violento fenómeno azotó a la localidad de las Sierras Chicas pasadas las 6.50. Destruyó el Paseo de los Artesanos, volteó carteles y provocó cortes de luz. Guillermo Valli, intendente, habló con Cadena 3.
28/09/2026 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
Un feroz temporal con abundante caída de granizo provocó graves destrozos en la localidad de Unquillo, en el corazón de las Sierras Chicas. El fenómeno, que se registró pasadas las 6.50 de la mañana, dejó secuelas inmediatas en la infraestructura urbana, la vegetación y los comercios del sector.
Los daños más severos se concentraron en el emblemático Paseo de los Artesanos, ubicado sobre la ruta y al lado del Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU).
"Hicieron daños en vehículos particulares, en la flota municipal... en algún transeúnte, pero de menor cuantía", señaló en diálogo con Cadena 3 el intendente de Unquillo, Guillermo Valli.
Asimismo, en las calles se registró acumulación masiva de hielo que simulaba un paisaje nevado, arbolado deshojado y una preocupante mortandad de aves silvestres producto del impacto del granizo.
Las piedras, algunas de tamaño considerable, impactaron en la ciudad a las 7 y 10:30 de la mañana, causando preocupación entre los habitantes. "Nos alarmamos bastante", afirmó el intendente, quien destacó que no hubo evacuados ni heridos graves, aunque sí daños materiales en vehículos y algunas viviendas humildes.
"Las casas que no tenían completado su techo han sufrido daños", agregó. La asistencia del gobierno provincial ha sido fundamental, con el envío de colchones y frazadas para ayudar a las familias afectadas.
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Unquillo. pic.twitter.com/juc8yvh1Mg— yp (@Santiagoc_46) September 28, 2026
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El impacto de la tormenta también generó interrupciones en el suministro eléctrico en diversos sectores y hasta la muerte de aves.
A pesar de la situación, el intendente destaca que el sistema de desagües de la ciudad, implementado tras las inundaciones de 2015, ha funcionado correctamente."No tuvimos ningún vado tapado, ni ninguna creciente, ni ningún desborde de río", explicó.
En tanto, vecinos y cuadrillas del personal municipal trabajaban intensamente en las tareas de limpieza y despeje para restablecer la circulación en la vía pública.
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IMPRESIONANTE TORMENTA DE GRANIZO EN CÓRDOBA— Clarín (@clarincom) September 28, 2026
Una fuerte tormenta con granizo golpeó este lunes a Córdoba y provocó daños en viviendas de Unquillo, Mendiolaza y sectores de Sierras Chicas. Vecinos difundieron imágenes de piedras de hielo de gran tamaño, algunas similares a… pic.twitter.com/RHxtANhCgY
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Tiempo inestable. Tremendo: así fueron las piedras que cayeron en distintas zonas de Córdoba
Una intensa granizada se registró en la madrugada de este lunes en varios sectores de la ciudad capital y el gran Córdoba. Fotos.
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Lectura rápida
¿Qué fenómeno climático ocurrió en Unquillo? Un temporal con abundante caída de granizo provocó graves destrozos.
¿Quiénes se vieron afectados por el temporal? Los vecinos de Unquillo y los comercios de la zona.
¿Cuándo se registró el fenómeno? Pasadas las 6.50 de la mañana.
¿Dónde se concentraron los daños más severos? En el Paseo de los Artesanos y en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU).
¿Cómo están trabajando los vecinos tras el temporal? Están realizando tareas de limpieza y despeje para restablecer la circulación en la vía pública.