El CONICET impulsa la ciencia y la industria en Santiago del Estero con un workshop innovador

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participó en la segunda edición del workshop titulado "Ciencia e Industria desde el Territorio", realizado en Santiago del Estero. Este encuentro tuvo como objetivo principal potenciar la capacidad socioproductiva de la provincia mediante la colaboración entre el sector científico y académico local y el ámbito empresarial, así como los fondos de inversión.

El evento, que se desarrolló en el Nodo Tecnológico de la provincia, contó con la presencia del gobernador Elías Suárez y reunió a diversos actores del ecosistema científico y empresarial. Durante su intervención, el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj, destacó la importancia de establecer vínculos estratégicos para transformar el conocimiento y las investigaciones en proyectos de alto impacto territorial.

Baruj hizo hincapié en la reciente actualización de la normativa del CONICET, que busca facilitar la creación de empresas de base tecnológica (EBTs) y acompañar las primeras etapas de los emprendimientos, evitando penalizaciones por fracasos comunes en actividades innovadoras. Según el nuevo reglamento, los investigadores pueden mantener su vínculo con el CONICET por hasta siete años al unirse a una EBT. "Las empresas de base tecnológica son un vehículo para transferir productos tecnológicos a la sociedad y, desde el CONICET, entendemos que es un vehículo que debe potenciarse", afirmó Baruj.

El vicepresidente del CONICET también mencionó que el organismo ya reconoce más de 30 empresas vigentes y que hay alrededor de 35 nuevos emprendimientos en proceso de incorporación, además de más de 70 adicionales en distintas fases de desarrollo. "Establecimos un marco ágil y dinámico y demandaremos, a cambio, cumplir con las reglas. Esta vez son simples y claras", explicó.

El secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez, subrayó que las EBTs son fundamentales para el crecimiento de Santiago del Estero, contribuyendo al Plan Estratégico local que busca consolidar territorios sostenibles y ciudades inteligentes.

En su discurso inaugural, el gobernador Elías Suárez enfatizó la relevancia de este tipo de encuentros para vincular al sector privado con las políticas públicas, destacando el apoyo continuo del Estado provincial a la ciencia y la tecnología como clave para el desarrollo regional.

Durante el workshop, se presentaron casos de éxito de EBTs locales. Uno de ellos fue Nat4Bio, que desarrolló un bioproducto para proteger frutas y verduras postcosecha. Su cofundador, el investigador de la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI, CONICET), Leandro Sánchez, explicó que su tecnología se basa en un recubrimiento comestible que utiliza biopolímeros microbianos y compuestos de microorganismos nativos.

Otro proyecto destacado fue el de Qumir Nano, liderado por el investigador José Dávila, quien presentó un bioproducto antifúngico para la agricultura regenerativa, capaz de activar las defensas de las plantas. Ambos desarrollos tienen aplicaciones en cultivos de importancia regional y nacional.

El evento concluyó con el reconocimiento a los disertantes y emprendedores que compartieron sus experiencias, dando inicio a una segunda etapa con mesas de trabajo y rondas de vinculación.

Visitas a Institutos y Reuniones

Entre otras actividades, Baruj se reunió con directores de las cuatro Unidades Ejecutoras del CONICET en colaboración con la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Esta reunión permitió establecer un diálogo con el nuevo director del CIBAAL, Axel Hollmann, y la recientemente designada directora del IMSaTeD, Mónica Nazareno.

El rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, participó de un encuentro con Baruj y el director del CCT NOA Sur, Augusto Bellomio, donde se destacó la importancia de la colaboración entre el CONICET y la universidad para fortalecer la investigación científica en la provincia.

Baruj también hizo un llamado a la comunidad del IMSaTeD a involucrarse activamente en la nueva etapa de gestión, subrayando la necesidad de constituir el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora para consolidar un espacio institucional armónico.