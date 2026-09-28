Desarticulan banda narco en Santa Fe: siete detenidos por venta de drogas

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La Policía Federal Argentina (PFA), a través de su Departamento Federal de Investigaciones (DFI), llevó a cabo la desarticulación de una organización dedicada al narcotráfico en Santa Fe, resultando en la detención de siete individuos acusados de comercializar estupefacientes al menudeo.

La pesquisa se inició en mayo de este año, cuando la Fiscalía Regional 1° Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la dirección de Eric Fernández, solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe investigar tres domicilios en la localidad de Monte Vera, identificados como puntos de distribución de drogas.

Con el respaldo de evidencias recolectadas, el juez ordenó realizar allanamientos en los mencionados inmuebles. En esta operación, que contó con la colaboración de la DUOF Rafaela, se logró la detención de tres hombres y cuatro mujeres, todos argentinos y mayores de edad.

Durante los allanamientos, las autoridades confiscaban múltiples dosis de cocaína y marihuana listas para su venta, así como dos balanzas de precisión, tres vehículos, una embarcación, 98 cartuchos de escopeta de diversos calibres, 655 mil pesos que podrían ser producto de la venta de drogas, nueve teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición del juez correspondiente por violaciones a la ley de drogas.