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"La virgen de la tosquera" representará a Argentina en los premios Oscar 2027

La película La Virgen de la tosquera competirá por el Oscar a mejor film internacional. La lista de 15 preseleccionadas se anunciará el 15 de diciembre tras la evaluación de la Academia en Hollywood.

28/09/2026 | 23:30Redacción Cadena 3

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Dolores Oliveiro tiene una gran performance en la película.

FOTO: Dolores Oliveiro tiene una gran performance en la película.

Oscars. Foto: Agencia NA (archivo).

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La película "La virgen de la tosquera" ha sido seleccionada por la Academia de Cine de la Argentina para ser el representante del país en la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, cuya ceremonia se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027.

Dirigida por Laura Casabé, la película se basa en dos relatos de Mariana Enríquez, que fueron adaptados para la pantalla por Benjamín Naishtat. Este film ya había sido seleccionado a principios de mes para participar en el comité de selección de los premios Goya.

La obra fue elegida entre otras candidatas, que no lograron avanzar, como "El partido", de Juan Cabral y Santiago Franco; "Nuestra tierra", de Lucrecia Martel; y "Parque Lezama", de Juan José Campanella.

La trama de "La virgen de la tosquera" se desarrolla durante el caluroso verano posterior al estallido social de diciembre de 2001, centrándose en tres adolescentes, Natalia, Mariela y Josefina, que están enamoradas de su amigo de toda la vida, Diego. La llegada de Silvia, una mujer mayor que atrae al joven, provoca celos en Natalia, quien, junto a su abuela Rita, se adentra en un mundo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

Este jueves se cierra la presentación de las obras que, tras ser evaluadas por la Academia en Hollywood, integrarán una lista de 15 preseleccionadas que se anunciará el 15 de diciembre.

De esa lista, se elegirán las cinco películas nominadas que competirán por el Oscar, con su anuncio previsto para el 21 de enero de 2027, junto con el resto de los candidatos.

Una novedad para esta 99° entrega de los galardones es que, además de las películas elegidas por cada país, cualquier film que haya ganado el premio principal en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto será considerado automáticamente como precandidato, independientemente de si fue la elección oficial de su nación.

Por lo tanto, algunos films que ya están en competencia han comenzado sus campañas para el Oscar hace meses. Entre ellos, se encuentran "Fjord", de Rumania; "Minotaur", de Francia; "La bola negra", de España; "Fatherland", de Polonia; "Rose", de Austria; "Possible love", de Corea del Sur; y "All of a Sudden", de Japón.

Lectura rápida

¿Cuál es la película seleccionada?
"La virgen de la tosquera" fue elegida para representar a Argentina en los Premios Oscar 2027.

¿Quién la dirige?
El film está dirigido por Laura Casabé y está basado en relatos de Mariana Enríquez.

¿Cuándo se anunciarán las preseleccionadas?
La lista de 15 preseleccionadas se dará a conocer el 15 de diciembre.

¿Qué otros filmes compitieron?
Las películas que no fueron seleccionadas incluyen "El partido", "Nuestra tierra" y "Parque Lezama".

¿Cuándo se entregarán los Premios Oscar?
La ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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