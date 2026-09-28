La Virgen de la Tosquera fue elegida para representar a Argentina en los Premios Oscar: dónde verla

La película "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé, fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la competencia por los Premios Oscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional. La decisión se conoció el 28 de septiembre de 2026, tras haber quedado entre las cuatro producciones finalistas.

La obra cinematográfica de Casabé se basa en dos cuentos de la autora Mariana Enríquez, titulados "La virgen de la tosquera" y "El carrito", que forman parte del libro "Los peligros de fumar en la cama". El guion fue elaborado por Benjamín Naishtat.

La trama se desarrolla en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. La llegada de Silvia provoca un cambio en la dinámica del grupo y lleva a Natalia a buscar la ayuda de su abuela, Rita, para intentar recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

El elenco principal incluye a Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con una participación especial de Dady Brieva. Esta producción es una coproducción entre Argentina, México y España.

La selección de "La virgen de la tosquera" representa un nuevo reconocimiento para la película, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también fue exhibida en otros festivales de cine importantes. La película se puede ver en Argentina en la plataforma de streaming HBO Max.