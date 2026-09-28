Tremendo: así fueron las piedras que cayeron en distintas zonas de Córdoba

FOTO: Intensa granizada en Córdoba: algunas piedras eran del tamaño de una naranja.

El despertar de este lunes sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba con un fenómeno que no dio tregua: una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

Los primeros reportes comenzaron a llegar pasadas las 5 de la mañana desde la zona norte de la capital provincial, donde la piedra cayó con fuerza y dejó mantos blancos en patios, calles y techos de barrios como Villa Belgrano, Argüello y zonas aledañas.

Con el correr de las horas, los núcleos de tormenta se desplazaron desde el oeste y sudoeste, afectando sectores clave del Gran Córdoba.

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En corredores viales como la Ruta 5 —a la altura del peaje entre Alta Gracia y Córdoba— y la Ruta 20 en dirección hacia el Valle de Punilla, los conductores debieron extremar las precauciones ante la precipitación de piedras de tamaño considerable que cayeron en seco antes de la llegada de la lluvia.

El brusco cambio meteorológico responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que al chocar con el aire cálido dominante provocó una fuerte inestabilidad.

Mientras que en la jornada previa la temperatura máxima alcanzó los 34,6 °C, para el resto de este lunes se espera un ambiente sensiblemente más fresco, con marcas que difícilmente superen los 23 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la provincia y la región central del país, anticipando que las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de nuevos desarrollos de tormentas aisladas y eventual caída de piedra, continuarán durante el resto de la jornada.

Las imágenes que enviaron los oyentes de Cadena 3 al Mensajero