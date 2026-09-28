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Tremendo: así fueron las piedras que cayeron en distintas zonas de Córdoba

Una intensa granizada se registró en la madrugada de este lunes en varios sectores de la ciudad capital y el gran Córdoba. Fotos.

28/09/2026 | 07:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Intensa granizada en Córdoba: algunas piedras eran del tamaño de una naranja.

FOTO: Intensa granizada en Córdoba: algunas piedras eran del tamaño de una naranja.

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El despertar de este lunes sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba con un fenómeno que no dio tregua: una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

Los primeros reportes comenzaron a llegar pasadas las 5 de la mañana desde la zona norte de la capital provincial, donde la piedra cayó con fuerza y dejó mantos blancos en patios, calles y techos de barrios como Villa Belgrano, Argüello y zonas aledañas.

Con el correr de las horas, los núcleos de tormenta se desplazaron desde el oeste y sudoeste, afectando sectores clave del Gran Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En corredores viales como la Ruta 5 —a la altura del peaje entre Alta Gracia y Córdoba— y la Ruta 20 en dirección hacia el Valle de Punilla, los conductores debieron extremar las precauciones ante la precipitación de piedras de tamaño considerable que cayeron en seco antes de la llegada de la lluvia.

El brusco cambio meteorológico responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que al chocar con el aire cálido dominante provocó una fuerte inestabilidad.

Mientras que en la jornada previa la temperatura máxima alcanzó los 34,6 °C, para el resto de este lunes se espera un ambiente sensiblemente más fresco, con marcas que difícilmente superen los 23 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la provincia y la región central del país, anticipando que las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de nuevos desarrollos de tormentas aisladas y eventual caída de piedra, continuarán durante el resto de la jornada.

Las imágenes que enviaron los oyentes de Cadena 3 al Mensajero

Lectura rápida

¿Qué fenómeno ocurrió en Córdoba? Una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas y un brusco descenso de la temperatura.

¿Quiénes fueron afectados por el fenómeno? Miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba.

¿Cuándo comenzaron los reportes del fenómeno? Pasadas las 5 de la mañana del lunes.

¿Dónde se registraron los mayores efectos del granizo? En barrios como Villa Belgrano y Argüello, así como en corredores viales como la Ruta 5 y la Ruta 20.

¿Por qué se produjo este cambio meteorológico? Por el ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur que provocó inestabilidad al chocar con el aire cálido.

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