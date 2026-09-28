Extinguiéndonos: una reflexión sobre el malestar contemporáneo

En "Extinguiéndonos", el autor Francesc Gascó Lluna aborda las raíces del malestar político, social y climático que nos aqueja en la actualidad. Este ensayo se convierte en un llamado a la reflexión sobre nuestra responsabilidad colectiva y cómo esta puede ser la clave para cambiar el futuro de nuestra sociedad.

Durante años, se nos ha prometido un futuro mejor, alentándonos a estudiar, a formar comunidades y a respetar el conocimiento como herramienta de progreso. Sin embargo, hoy en día, nos enfrentamos a un panorama desolador: discursos vacíos, líderes que ignoran la evidencia científica y una creciente desigualdad que se normaliza en nuestras vidas. La pregunta que surge es: ¿qué le está pasando al mundo?

A lo largo de la historia, la Tierra ha sido testigo de la aparición y desaparición de millones de especies, y grandes crisis biológicas han remodelado el planeta repetidamente. Pero Gascó Lluna plantea una inquietante posibilidad: ¿y si el verdadero meteorito que amenaza nuestra existencia somos nosotros mismos? En este sentido, el autor nos invita a examinar nuestras contradicciones como especie y a recordar que nuestra supervivencia ha dependido de la cooperación.

El ensayo se sitúa en un contexto donde el clima se vuelve cada vez más inestable, los alquileres aumentan y la precariedad se convierte en la norma. En este escenario, Gascó Lluna nos recuerda que la clave para evitar convertirnos en nuestro propio apocalipsis radica en la cooperación y el reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida.

La obra de Francesc Gascó Lluna es relevante en un momento en que la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes. Su análisis profundo y provocador nos invita a cuestionar nuestras acciones y a considerar cómo podemos contribuir a un futuro más sostenible y equitativo. En un mundo donde el cambio es la única constante, este ensayo se presenta como una guía necesaria para reflexionar sobre el camino que hemos tomado y el que aún podemos elegir.

**Ficha del libro**



| Campo | Detalle |

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| Género | Ensayo |

| Editorial | TENDENCIAS |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9788492917464 |

| ISBN digital | 9791388011337 |

| Idioma | Español |