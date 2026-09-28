Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

El clima en Córdoba para este lunes 28 de septiembre se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 16°. La humedad es elevada, con un 97%, lo que puede generar una sensación de incomodidad en el ambiente. La visibilidad se mantiene en 10,000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el suroeste.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima del día sea de 14° y la máxima alcance los 21°. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la alta humedad.

El pronóstico del tiempo indica que no se esperan lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado sin interrupciones. Sin embargo, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Para los próximos días, el pronóstico extendido muestra un leve aumento en las temperaturas. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 20°. El cielo seguirá nublado. El miércoles 30, las temperaturas oscilarán entre 14° y 26°, con cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un clima más cálido. El jueves 1 de octubre, se espera un día similar, con mínimas de 13° y máximas de 23°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con mínimas de 15° y máximas de 23°.