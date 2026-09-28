Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

El clima en Mendoza para este lunes 28 de septiembre se caracteriza por un cielo cubierto, con nubes que dominan el panorama. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, mientras que el viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la humedad y el viento.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 17°, manteniendo el cielo nublado. Sin embargo, el miércoles 30 de septiembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°.

El jueves 1 de octubre, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando una máxima de 28°, aunque se espera la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 2 de octubre, las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 14° y máximas de 21°, también con probabilidad de lluvias.