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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Mendoza presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 17°. La humedad es del 66% y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

28/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

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El clima en Mendoza para este lunes 28 de septiembre se caracteriza por un cielo cubierto, con nubes que dominan el panorama. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, mientras que el viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la humedad y el viento.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 17°, manteniendo el cielo nublado. Sin embargo, el miércoles 30 de septiembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°.

El jueves 1 de octubre, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando una máxima de 28°, aunque se espera la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 2 de octubre, las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 14° y máximas de 21°, también con probabilidad de lluvias.

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