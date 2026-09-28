Electrolux: dictaron la conciliación obligatoria hasta el 20 de octubre por el cierre de la planta

La UOM Rosario se movilizó este lunes frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe por el cierre de la planta de Frimetal SA, fabricante de Electrolux, ubicada en Battle y Ordóñez al 3436. Luego de la audiencia, se dictó la conciliación obligatoria hasta el 20 de octubre, por lo que los trabajadores deberán mantener sus puestos mientras se desarrolla el proceso de negociación.

Pablo Cerra, representante de la UOM, destacó la importancia de la medida aunque remarcó que se trata de una instancia provisoria. “Siempre es positivo que los trabajadores sigan trabajando. Obviamente sabemos que esto es provisorio, porque sabemos los alcances de una conciliación obligatoria”, señaló en diálogo con Cadena 3 Rosario.

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?? ELECTROLUX: DICTARON LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA HASTA EL 20 DE OCTUBRE



La medida alcanza al conflicto por el cierre de la planta de Electrolux, que dejó a unos 200 trabajadores en riesgo de perder sus puestos. La UOM había reclamado la nulidad de los despido.



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El dirigente sostuvo que el reclamo de fondo continúa siendo la continuidad de la actividad y cuestionó la decisión de la empresa de abandonar la producción nacional. “Nosotros seguimos sosteniendo el planteo de fondo, que es la nulidad de los despidos, pero hay algo mucho más importante, que es sostener la actividad”, afirmó.

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Cerra también cuestionó que ningún representante de la compañía se haya presentado personalmente en la audiencia y sostuvo que quienes asistieron fueron abogados externos. Según explicó, desde la empresa comunicaron que el cierre responde a una decisión de sus accionistas vinculada con el cambio hacia un esquema basado en importaciones.

Durante los 20 días de conciliación obligatoria habrá reuniones entre las partes. “Tenemos charlas cotidianas y yo quedé comprometido con los colegas de la empresa a reunirnos de manera privada para ver cómo seguimos tratando el tema”, explicó Cerra.

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?? ELECTROLUX: LOS TRABAJADORES PIDEN LA NULIDAD DE LOS 200 DESPIDOS



El abogado de los trabajadores, Pablo Serra, cuestionó la decisión de la empresa y sostuvo que las desvinculaciones se realizaron sin cumplir con el procedimiento preventivo de crisis. pic.twitter.com/WZAUftBRhw — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 28, 2026

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Por su parte, Antonio Donello remarcó que el objetivo del gremio es revertir la situación. “La intención nuestra de la UOM, igual que de todos los trabajadores, es recuperar los puestos de trabajo”, sostuvo. Además, confirmó que el sindicato continuará en estado de alerta y movilización.

“Estamos en alerta y movilización. La CGT se ofreció a acompañarlo a todos los lugares que lo tengan que acompañar. Así que no solo los trabajadores ni la UOM están solos”, afirmó Donello, quien planteó que el resultado del conflicto se conocerá con el avance de las negociaciones.

La planta rosarina había anunciado el cese de su producción y el despido de unos 200 trabajadores. El conflicto venía precedido por suspensiones y retiros voluntarios que habían reducido la dotación durante los últimos meses.

Informe de Fernando Carrafiello.