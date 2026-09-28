La UOM se moviliza por el cierre de Electrolux en Rosario: "No hay esperanza de reabrir la empresa"

La UOM Rosario se moviliza este lunes frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe por el cierre de la planta de Frimetal SA, fabricante de Electrolux, ubicada en Battle y Ordóñez al 3436. La medida se da luego del anuncio de la empresa de abandonar la producción en Argentina y pasar a un esquema basado en la importación, dejando en vilo a cerca de 200 trabajadores.

Adrián Cartazo, delegado de Electrolux, explicó que el conflicto ya venía de meses atrás, con suspensiones y retiros voluntarios que habían afectado a unos 80 o 100 empleados. “El anuncio del día viernes puso en jaque 200 puestos de trabajo”, señaló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

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El delegado sostuvo que la empresa comunicó que el cierre sería definitivo y que dejaría de fabricar en el país. “Vienen por el cierre definitivo porque no fabrican más acá en la Argentina”, afirmó. Según explicó, la compañía mantendría solamente su área comercial y se dedicaría a importar principalmente productos desde Brasil y China.

Cartazo recordó que la planta llegó a tener una dotación mucho mayor y que durante los últimos años la producción se redujo hasta concentrarse en un solo producto. “Estuvimos últimamente fabricando solo freezer”, contó, y señaló que el resto de las empresas del sector también atraviesan una reducción de personal vinculada, según su visión, a la caída de las ventas.

Frente al cierre, el delegado indicó que a los trabajadores se les ofrece el 100% de la indemnización, pero no una reubicación ni una alternativa para continuar en la empresa. “No hay esperanza de reabrir la empresa”, sostuvo. Este lunes, la UOM buscará que se dicte la conciliación obligatoria y reclama que se revierta la decisión y se retome el procedimiento preventivo de crisis.

Entrevista de Hernán Funes.