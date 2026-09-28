La UOM se moviliza por el cierre de Electrolux en Rosario: "No hay esperanza de reabrir la empresa"
Adrián Cartazo, delegado de la fábrica, habló con Cadena 3 Rosario sobre la situación de los trabajadores y el reclamo gremial ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
28/09/2026 | 07:39Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La seccional Rosario de la UOM
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Cadena 3 Rosario
La UOM Rosario se moviliza este lunes frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe por el cierre de la planta de Frimetal SA, fabricante de Electrolux, ubicada en Battle y Ordóñez al 3436. La medida se da luego del anuncio de la empresa de abandonar la producción en Argentina y pasar a un esquema basado en la importación, dejando en vilo a cerca de 200 trabajadores.
Adrián Cartazo, delegado de Electrolux, explicó que el conflicto ya venía de meses atrás, con suspensiones y retiros voluntarios que habían afectado a unos 80 o 100 empleados. “El anuncio del día viernes puso en jaque 200 puestos de trabajo”, señaló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.
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Crisis económica. Electrolux cierra definitivamente su fábrica en Rosario y deja a 200 empleados en la calle
La cifra de despidos fue confirmada por la delegación local de la Unión Obrera Metaúrgica (UOM). En abril unos 100 operarios habían tomado la opción del retiro voluntario ante un achique productivo. El gremio estima una pérdida total de 800 empleos desde 2023. El lunes hay audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
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El delegado sostuvo que la empresa comunicó que el cierre sería definitivo y que dejaría de fabricar en el país. “Vienen por el cierre definitivo porque no fabrican más acá en la Argentina”, afirmó. Según explicó, la compañía mantendría solamente su área comercial y se dedicaría a importar principalmente productos desde Brasil y China.
Cartazo recordó que la planta llegó a tener una dotación mucho mayor y que durante los últimos años la producción se redujo hasta concentrarse en un solo producto. “Estuvimos últimamente fabricando solo freezer”, contó, y señaló que el resto de las empresas del sector también atraviesan una reducción de personal vinculada, según su visión, a la caída de las ventas.
Frente al cierre, el delegado indicó que a los trabajadores se les ofrece el 100% de la indemnización, pero no una reubicación ni una alternativa para continuar en la empresa. “No hay esperanza de reabrir la empresa”, sostuvo. Este lunes, la UOM buscará que se dicte la conciliación obligatoria y reclama que se revierta la decisión y se retome el procedimiento preventivo de crisis.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
1. ¿Qué acción realizará la UOM?
La UOM realizará una movilización frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe por el cierre de la planta de Frimetal SA.
2. ¿Quiénes participarán en la movilización?
Participarán trabajadores y delegados de la UOM.
3. ¿Cuándo está programada la concentración?
La concentración está programada para las 9.45 del lunes.
4. ¿Por qué se lleva a cabo la protesta?
La protesta se lleva a cabo por los despidos comunicados por la empresa tras el cese de actividades en la planta.
5. ¿Qué solicita la UOM al Gobierno provincial?
La UOM solicita al Gobierno provincial que intervenga y establezca mecanismos para retrotraer los despidos.