La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 41368 de La Previa se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8158, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8158

2° 4353

3° 6712

4° 3129

5° 4277

6° 9446

7° 2607

8° 6950

9° 0521

10° 1517

11° 8668

12° 9876

13° 1617

14° 1158

15° 0654

16° 6293

17° 0524

18° 1923

19° 0703

20° 4017