La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.
Este lunes 28 de septiembre se realizó el sorteo número 41368 de La Previa, donde el número a la cabeza fue 8158, interpretado como "A primera (Ahogado)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41368 de La Previa se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8158, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8158
2° 4353
3° 6712
4° 3129
5° 4277
6° 9446
7° 2607
8° 6950
9° 0521
10° 1517
11° 8668
12° 9876
13° 1617
14° 1158
15° 0654
16° 6293
17° 0524
18° 1923
19° 0703
20° 4017
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41368 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8158, interpretado como "A primera (Ahogado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.