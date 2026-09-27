Alex Barrena se consagra campeón del Challenger 75 en Buenos Aires tras vencer a Mena

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) – El tenista argentino Alex Barrena (240°) se coronó campeón del Challenger 75 de Buenos Aires al vencer en sets consecutivos a su compatriota Facundo Mena (220°). Barrena se llevó el título con un contundente 6-4 y 6-0, logrando así su tercer campeonato en esta categoría.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el partido tuvo sets de características dispares, donde el joven de 23 años mostró un sólido desempeño. Este triunfo marca el primer título Challenger para Barrena desde junio de 2025, un año en el que demostró su potencial y busca regresar al top 200 del ranking, tras alcanzar el puesto 220° en el torneo que da inicio a la gira sudamericana.

Con su característico estilo, usando la gorra hacia atrás, Alex Barrena se destacó en la cancha, aprovechando su habilidad para acortar los puntos mediante drops y juego en la red. Este triunfo en Buenos Aires, sobre polvo de ladrillo, es un escenario que le resulta familiar y cómodo.

El ex ball boy del certamen, Barrena, dejó en claro su superioridad ante Mena, quien llegó al encuentro con ciertas limitaciones físicas. Tras un reñido primer set, Barrena logró quebrar en dos ocasiones y se quedó con el primer parcial. A lo largo del set, ambos jugadores mostraron un buen nivel en la devolución, alcanzando ocho puntos de break.

Ya en el segundo set, Mena, afectado físicamente y que había requerido atención médica en partidos previos, no pudo seguirle el ritmo a Barrena, quien quebró en tres ocasiones y cerró el partido en su segundo punto de partido con una volea que Mena no pudo devolver.

Con este triunfo, Barrena suma su tercer título Challenger; anteriormente había triunfado en San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra en abril y junio del año pasado. La premiación, como es habitual en el club del barrio porteño de Palermo, fue emotiva.

En el encuentro, Mena no pudo contener las lágrimas durante el segundo set, visiblemente afectado por su rendimiento y su conexión con el Racket Club, donde entrenaba desde joven. Barrena le agradeció a Mena por los consejos recibidos en su infancia, revelando su aprecio por su compañero de entrenamiento.

La gira sudamericana continuará en Brasil, donde se llevará a cabo un nuevo Challenger 75 en Curitiba. Ambos finalistas formarán parte del torneo: Barrena se enfrentará al chileno Tomás Barrios Vera (137° y segundo sembrado), mientras que Mena competirá contra el joven brasileño Guto Miguel (657°), quien recibió una invitación para participar en el cuadro principal a sus 17 años.