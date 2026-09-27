El ministro de Defensa chileno respaldó el reclamo argentino sobre las Malvinas y propuso diálogo
Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa de Chile defendió el comercio con el archipiélago.
27/09/2026 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa de Chile.
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, expresó su respaldo al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Sin embargo, también defendió el derecho de su país a comerciar con el archipiélago y el respeto a la voluntad de los kelpers.
Durante una entrevista con Polar TV de Magallanes, Barros afirmó: "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), ¿no es cierto? Hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas".
El ministro destacó la importancia de abordar el tema de manera pacífica y civilizada, sugiriendo que ambos países deberían sentarse a conversar.
Además, mencionó un proyecto para abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas, en el sur de Chile, y las Malvinas, lo que beneficiaría a la región de Magallanes.
A principios de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El ministro subrayó que la región de Magallanes tiene "el derecho de ejercer el comercio" y no veía inconvenientes en el desarrollo de estas actividades. El tema de la explotación petrolífera en las islas Malvinas también fue abordado por el ministro, quien indicó que este asunto había tensado las relaciones entre Buenos Aires y Londres.
Javier Milei, presidente argentino, había anunciado sanciones a las empresas y ejecutivos involucrados en estas actividades. Barros calificó este tema como "un punto más conflictivo" y sugirió que debía ser analizado en su momento.
El ministro también expresó dudas sobre los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur en relación con las Malvinas. Mencionó: "Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento". Afirmó que la cancillería chilena debería evaluar la situación, teniendo en cuenta la opinión de las autoridades locales y las personas involucradas.
En 2011, la Declaración del Mercosur comprometió a los Estados asociados, incluido Chile, a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar apoyo a la explotación de los recursos naturales de las islas.
Lectura rápida
¿Quién expresó respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas?
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Torconal.
¿Qué derecho defendió Barros Torconal?
Defendió el derecho de Chile a comerciar con el archipiélago y el respeto a la voluntad de los kelpers.
¿Con quién tuvo la entrevista Barros Torconal?
Con Polar TV de Magallanes.
¿Qué proyecto mencionó el ministro?
Un proyecto para abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas.
¿Qué compromiso asumió Chile en el Mercosur respecto a las Malvinas?
Impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y no apoyar la explotación de recursos naturales de las islas.