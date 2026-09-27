La UOM se moviliza este lunes por el cierre de Electrolux en Rosario

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario realizará este lunes una movilización frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en el marco del conflicto generado por el cierre de la planta de Frimetal SA, fabricante de Electrolux, ubicada en Battle y Ordóñez al 3436.

La concentración de trabajadores y delegados está prevista para las 9.45 en Ovidio Lagos y San Lorenzo, mientras que a las 10 comenzará una audiencia con autoridades de la cartera laboral. La protesta estará vinculada a los despidos comunicados por la empresa luego del cese de actividades en la planta.

El sindicato planteará ante el Ministerio de Trabajo que se dejen sin efecto las desvinculaciones y reclamará medidas destinadas a preservar los puestos laborales. La UOM sostiene que la empresa debía haber iniciado previamente el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) contemplado por la Ley Nacional 24.013 y el Decreto 265/02.

Según la presentación realizada por la organización gremial ante las autoridades provinciales, la decisión de la empresa también entraría en conflicto con disposiciones del convenio colectivo y con acuerdos paritarios recientemente alcanzados por el sector metalúrgico.

La UOM pidió al Gobierno provincial que intervenga sobre las medidas adoptadas por la empresa y que se establezcan mecanismos para retrotraer los despidos mientras se analiza una alternativa que permita mantener la actividad y los puestos de trabajo.

El conflicto se inició luego de que Electrolux avanzara con el cierre de su planta de Rosario, donde previamente habían dejado de funcionar las líneas destinadas a la producción de lavarropas, cocinas y heladeras.