Enner Valencia brilla con tres goles y lleva a Boca a la semifinal de la Copa Argentina

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) – Enner Valencia se convirtió en el héroe de la noche al marcar tres goles que sellaron la remontada de Boca Juniors frente a Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina. El delantero ecuatoriano, quien ingresó en el segundo tiempo, mostró su calidad y determinación al anotar a los 27, 34 y 50 minutos del complemento.

Según informaron fuentes locales, Valencia, de 36 años, ha alcanzado un total de cuatro goles en nueve partidos desde su llegada al fútbol argentino. Su destacada actuación no solo permitió a Boca avanzar a la semifinal, sino que también enfrentará a Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026.

El encuentro se disputó en un contexto de alta presión, ya que el equipo dirigido por el "Vasco" Arruabarrena necesitaba una victoria para seguir en la lucha por la triple competencia. Por su parte, Racing buscaba clasificar a la próxima Copa Libertadores y revertir un año complicado que pone en duda la continuidad de su entrenador Juan Pablo Vojvoda.

El partido comenzó con Racing tomando la delantera a los 19 minutos, gracias a un impresionante gol olímpico de Gastón Lodico. Este tanto inicial obligó a Boca a reaccionar rápidamente para no quedar fuera de la competición.

Tras el segundo gol de Racing, Arruabarrena hizo cambios estratégicos, incluyendo el ingreso de Enner Valencia a los 11 minutos de la segunda mitad. Aunque al principio no tuvo mucha participación, pronto se convirtió en el protagonista del encuentro.

Valencia inició su racha goleadora al marcar el primer tanto para Boca a los 27 minutos, aprovechando un córner ejecutado por Lautaro Blanco. Con un potente cabezazo, logró poner el 2-1 en el marcador, despertando la esperanza en los aficionados xeneizes.

En el minuto 34, el extremo Sebastián Villa envió un centro al segundo palo que Valencia capitalizó con otro cabezazo, esta vez sorprendente para el arquero Facundo Cambeses, lo que significó el empate que desató la euforia en el estadio.

Con el impulso del empate, Boca se mostró dominante en los minutos finales, aunque parecía que el partido se definiría en penales. Sin embargo, en el quinto minuto de descuento, Valencia recibió un pase cruzado de Carlos Palacios y, tras elevarse por encima de la defensa, logró marcar su tercer gol con un cabezazo que selló el 3-2, desatando la locura entre los hinchas.

La actuación de Enner Valencia no solo fue decisiva para el resultado, sino que también quedará grabada en la memoria de los aficionados de Boca Juniors como una de las remontadas más memorables de su historia.