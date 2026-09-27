Remontada y pelota a casa: el gol de Enner Valencia que selló el triunfo de Boca ante Racing
"El Xeneize" venció a Racing por 3-2 con tres goles del delantero ecuatoriano en el Gigante de Arroyito.
27/09/2026 | 19:11Redacción Cadena 3
FOTO: Enner Valencia celebra el tercer gol ante Racing.
En un final de película en el Gigante de Arroyito de Rosario, Boca Juniors remontó un 0-2 en contra y derrotó 3-2 a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, gracias a un hat-trick histórico del ecuatoriano Enner Valencia.
La Academia se había puesto en ventaja temprano con un gol olímpico de Gastón Lodico a los 19 minutos del primer tiempo. Al arranque del complemento, Adrián “Maravilla” Martínez amplió la diferencia y puso el 2-0.
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Fútbol. Con tres goles de Valencia, Boca se lo dio vuelta a Racing y se metió en semis de Copa Argentina
"El Xeneize" caía 2-0 ante la "Academia", pero el ecuatoriano anotó tres goles para dar vuelta el encuentro. Jugará ante Banfield.
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Sin embargo, el ingreso de Valencia (cerca de los 56 minutos) cambió por completo el partido. El delantero ecuatoriano descontó de cabeza a los 72’, empató también de cabeza a los 80’ y, en el tiempo de descuento (alrededor de los 90+5’), volvió a aparecer por arriba para marcar el 3-2 definitivo y sellar la clasificación del Xeneize a las semifinales.
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¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z
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Con este resultado, Boca enfrentará a Banfield en la próxima instancia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Boca Juniors remontó un 0-2 y ganó 3-2 a Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.
¿Quién fue el protagonista del encuentro?
El protagonista fue el ecuatoriano Enner Valencia, quien anotó un hat-trick.
¿Cuándo se produjo la remontada?
La remontada se produjo en el segundo tiempo, con goles de Valencia a los 72’, 80’ y 90+5’.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en el Gigante de Arroyito de Rosario.
¿Por qué es significativo este resultado?
Este resultado permitió a Boca Juniors clasificar a las semifinales, donde enfrentará a Banfield.