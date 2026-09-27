Remontada y pelota a casa: el gol de Enner Valencia que selló el triunfo de Boca ante Racing

En un final de película en el Gigante de Arroyito de Rosario, Boca Juniors remontó un 0-2 en contra y derrotó 3-2 a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, gracias a un hat-trick histórico del ecuatoriano Enner Valencia.

La Academia se había puesto en ventaja temprano con un gol olímpico de Gastón Lodico a los 19 minutos del primer tiempo. Al arranque del complemento, Adrián “Maravilla” Martínez amplió la diferencia y puso el 2-0.

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Sin embargo, el ingreso de Valencia (cerca de los 56 minutos) cambió por completo el partido. El delantero ecuatoriano descontó de cabeza a los 72’, empató también de cabeza a los 80’ y, en el tiempo de descuento (alrededor de los 90+5’), volvió a aparecer por arriba para marcar el 3-2 definitivo y sellar la clasificación del Xeneize a las semifinales.

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¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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Con este resultado, Boca enfrentará a Banfield en la próxima instancia.