Salta destaca en la FIT con mayor conectividad aérea y apuesta regional por el turismo del norte
Alejandro Romero, subsecretario de Desarrollo Turístico de Salta habló con Cadena 3 desde la feria.
27/09/2026 | 20:35Redacción Cadena 3
FOTO: Salta abrió la temporada de invierno con muchas actividades. (Elisa Zamora/Cadena 3)
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FIT 2026
La provincia de Salta participa activamente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una fuerte propuesta que combina destinos, experiencias, gastronomía y cultura, en el stand de la región norte junto a otras provincias.
Así lo explicó en diálogo con Cadena 3, Alejandro Romero, subsecretario de Desarrollo Turístico de Salta, quien destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para ofrecer “todo lo único” que tiene la provincia.
Entre los atractivos mencionados figuran la ciudad de Salta, Cachi y Cafayate, las fiestas populares, la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, y la reconocida gastronomía local, encabezada por las empanadas salteñas.
Romero subrayó el crecimiento de la afluencia de visitantes al norte argentino y atribuyó gran parte de ese avance a la gestión de la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia. Bajo su conducción, la provincia logró la mayor conectividad aérea histórica del norte: cuatro vuelos internacionales y seis nacionales, con conexiones a Panamá, Paraguay, Lima (Perú), Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y un vuelo directo con Córdoba.
En la feria también se lanza la promoción del vuelo directo a Río de Janeiro, con el objetivo de atraer más turistas.
El funcionario remarcó además el trabajo mancomunado con las provincias vecinas (Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero). “Para el turista internacional no existen límites ni fronteras. Compartimos características y nos potenciamos como región”, señaló.
Esa mirada regional permite armar circuitos turísticos conjuntos y que la mayor conectividad derrame visitantes en toda la zona, generando más pernoctes, desarrollo económico y beneficios para prestadores de servicios, familias y emprendedores.
Sobre la eterna discusión gastronómica, Romero no dudó: “Las mejores empanadas del país son las salteñas, las que tienen papa”. Destacó los 16 repulgues como ícono y recordó que en abril se celebra el Mes de la Empanada Salteña, una época en la que los turistas se dedican a probarlas en distintos restaurantes y destinos.
Con esta presencia en la FIT, Salta refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país y apuesta a seguir creciendo de la mano de la conectividad y del trabajo regional.
Entrevista de Agustín González.
Lectura rápida
¿Qué evento está participando la provincia de Salta? La provincia de Salta participa en la Feria Internacional de Turismo (FIT).
¿Quién explicó la propuesta de Salta en la feria? Alejandro Romero, subsecretario de Desarrollo Turístico de Salta, explicó la propuesta.
¿Cuándo se celebra el Mes de la Empanada Salteña? En abril se celebra el Mes de la Empanada Salteña.
¿Dónde se lanzará la promoción del nuevo vuelo? En la FIT se lanzará la promoción del vuelo directo a Río de Janeiro.
¿Por qué es importante el trabajo mancomunado con provincias vecinas? Permite armar circuitos turísticos conjuntos y aumentar la afluencia de visitantes en la región.