Salta destaca en la FIT con mayor conectividad aérea y apuesta regional por el turismo del norte

La provincia de Salta participa activamente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una fuerte propuesta que combina destinos, experiencias, gastronomía y cultura, en el stand de la región norte junto a otras provincias.

Así lo explicó en diálogo con Cadena 3, Alejandro Romero, subsecretario de Desarrollo Turístico de Salta, quien destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para ofrecer “todo lo único” que tiene la provincia.

Entre los atractivos mencionados figuran la ciudad de Salta, Cachi y Cafayate, las fiestas populares, la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, y la reconocida gastronomía local, encabezada por las empanadas salteñas.

Romero subrayó el crecimiento de la afluencia de visitantes al norte argentino y atribuyó gran parte de ese avance a la gestión de la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia. Bajo su conducción, la provincia logró la mayor conectividad aérea histórica del norte: cuatro vuelos internacionales y seis nacionales, con conexiones a Panamá, Paraguay, Lima (Perú), Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y un vuelo directo con Córdoba.

En la feria también se lanza la promoción del vuelo directo a Río de Janeiro, con el objetivo de atraer más turistas.

El funcionario remarcó además el trabajo mancomunado con las provincias vecinas (Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero). “Para el turista internacional no existen límites ni fronteras. Compartimos características y nos potenciamos como región”, señaló.

Esa mirada regional permite armar circuitos turísticos conjuntos y que la mayor conectividad derrame visitantes en toda la zona, generando más pernoctes, desarrollo económico y beneficios para prestadores de servicios, familias y emprendedores.

Sobre la eterna discusión gastronómica, Romero no dudó: “Las mejores empanadas del país son las salteñas, las que tienen papa”. Destacó los 16 repulgues como ícono y recordó que en abril se celebra el Mes de la Empanada Salteña, una época en la que los turistas se dedican a probarlas en distintos restaurantes y destinos.

Con esta presencia en la FIT, Salta refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país y apuesta a seguir creciendo de la mano de la conectividad y del trabajo regional.

Entrevista de Agustín González.