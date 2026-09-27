Rally Cordobés: Baldo dominó el domingo con autoridad y fue un justo ganador en Laguna Larga

Santiago Baldo y su navegante Zacarías García dieron una muestra de carácter para dominar de principio a fin el Rally de Laguna Larga que ganaron en 52’13”2/10 para las siete pruebas especiales, no sin antes resistir los permanentes ataques de Tomás Olmedo (Skoda) que finalizó solo 5”4/10 y de German Hubmann (Skoda) que concluyó a 7”0/10, completando el podio final de la Clase RC2.

En una formidable tarea de recuperación después de perder tiempo el sábado por un error involuntario, Elder Tasca con Francina, su hija, sentada en la butaca derecha del VW Gol, concluyeron con victoria en la división de los Maxi Rally, arribando en el séptimo lugar de la clasificación. Osvaldo Pedrido (Ford) y Gastón Pedrido (Volkswagen) fueron al podio como escoltas del oriundo de Villa Ascasubi.

Párrafo aparte para el héroe local, el “Chango” Esteban Barbero que llevando a su hijo Antonio como navegante sobre un Toyota, ganaron la clase RN4 por 23”6/10 sobre el joven ascendente Felipe Schroëder (VW), en tanto Matías Alvares (Chevrolet) completo el podio final.

Guillermo Ambrosio junto a Franco Amaya con Peugeot, fueron los mejores de la tracción simple y llevándose la victoria en la RC3 arribando en la 13° posición de la clasificación general. Roberto Forzani (Peugeot) y Valentino Cardoso (Ford) completaron el terceto de punta.

Luis María Vega con Peugeot se llevó la división N1, frente a Luciano Sabbatini (Ford) y Pablo Destéfanis (VW). La siempre competitiva clase RC5 quedó en poder de Santiago Sabbatini (Ford), quién batió por escaso margen, 4”8/10, a Juan Manuel Paisa (Peugeot), por 14”5/10 a Mauro Cravero (Peugeot) y a Pablo Curletto (Peugeot) por 44”4/10.

Julián Rébola con Ford, concluyó ganando la división N3 por solo 6/10 y en apretado final a Sergio Pertegarini (Peugeot), dejando tercero a Marcos Del Vechio (Ford) por 23”0/10. Renato Marchetto (VW) en tanto se lució en la RC6, dejando detrás por 40”2/10 a Nicolás Nicolino (Ford) y a Tomás Perotti (VW) por 41”5/10.

Emanuel Ibarra (VW) finalmente cantó victoria en la clase N2 frente a Gabriel Arnejo (VW) por 35”2/10, a la vez que Maximiliano Almada (VW) completo el podio final de Laguna Larga.

El certamen de Rally Cordobés, volverá a los clásicos tramos de montaña, del 22 al 25 de Octubre con la disputa de la octava y penúltima fecha de la temporada con epicentro en Almafuerte.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Laguna Larga. Imágenes: Prensa Rally Cordobés.