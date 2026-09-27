En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Temperley

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Conrado Vicens

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Rally Cordobés: Baldo dominó el domingo con autoridad y fue un justo ganador en Laguna Larga

El piloto de Jesús María con el Citroën C3 soportó hasta el final los embates de Tomás Olmedo y Germán Hubmann con sendos Skoda y se llevó el clásico del llano.

27/09/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Baldo/Z.García y el Citroën C3, imparables en Laguna Larga.

FOTO: Baldo/Z.García y el Citroën C3, imparables en Laguna Larga.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Santiago Baldo y su navegante Zacarías García dieron una muestra de carácter para dominar de principio a fin el Rally de Laguna Larga que ganaron en 52’13”2/10 para las siete pruebas especiales, no sin antes resistir los permanentes ataques de Tomás Olmedo (Skoda) que finalizó solo 5”4/10 y de German Hubmann (Skoda) que concluyó a 7”0/10, completando el podio final de la Clase RC2.

En una formidable tarea de recuperación después de perder tiempo el sábado por un error involuntario, Elder Tasca con Francina, su hija, sentada en la butaca derecha del VW Gol, concluyeron con victoria en la división de los Maxi Rally, arribando en el séptimo lugar de la clasificación. Osvaldo Pedrido (Ford) y Gastón Pedrido (Volkswagen) fueron al podio como escoltas del oriundo de Villa Ascasubi.

Párrafo aparte para el héroe local, el “Chango” Esteban Barbero que llevando a su hijo Antonio como navegante sobre un Toyota, ganaron la clase RN4 por 23”6/10 sobre el joven ascendente Felipe Schroëder (VW), en tanto Matías Alvares (Chevrolet) completo el podio final.

Guillermo Ambrosio junto a Franco Amaya con Peugeot, fueron los mejores de la tracción simple y llevándose la victoria en la RC3 arribando en la 13° posición de la clasificación general. Roberto Forzani (Peugeot) y Valentino Cardoso (Ford) completaron el terceto de punta.

Luis María Vega con Peugeot se llevó la división N1, frente a Luciano Sabbatini (Ford) y Pablo Destéfanis (VW). La siempre competitiva clase RC5 quedó en poder de Santiago Sabbatini (Ford), quién batió por escaso margen, 4”8/10, a Juan Manuel Paisa (Peugeot), por 14”5/10 a Mauro Cravero (Peugeot) y a Pablo Curletto (Peugeot) por 44”4/10.

Julián Rébola con Ford, concluyó ganando la división N3 por solo 6/10 y en apretado final a Sergio Pertegarini (Peugeot), dejando tercero a Marcos Del Vechio (Ford) por 23”0/10. Renato Marchetto (VW) en tanto se lució en la RC6, dejando detrás por 40”2/10 a Nicolás Nicolino (Ford) y a Tomás Perotti (VW) por 41”5/10.

Emanuel Ibarra (VW) finalmente cantó victoria en la clase N2 frente a Gabriel Arnejo (VW) por 35”2/10, a la vez que Maximiliano Almada (VW) completo el podio final de Laguna Larga.

El certamen de Rally Cordobés, volverá a los clásicos tramos de montaña, del 22 al 25 de Octubre con la disputa de la octava y penúltima fecha de la temporada con epicentro en Almafuerte.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Laguna Larga. Imágenes: Prensa Rally Cordobés.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf