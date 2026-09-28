Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 79%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1011 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, con un viento suave que contribuirá a la sensación de frescura. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con. El miércoles 30 de septiembre, la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo cubierto. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras.