En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 13° y 17°. La humedad será alta y el viento soplará desde el este.

28/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 79%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1011 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, con un viento suave que contribuirá a la sensación de frescura. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones. Para el martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con moderate rain. El miércoles 30 de septiembre, la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo cubierto. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con light rain. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf