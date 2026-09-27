Se cayó una avioneta en Córdoba: rescataron a cinco personas y hay niños heridos

FOTO: La avioneta se cayó en el sur de la ciudad (Foto: gentileza familia Asoli)

Una avioneta se cayó este domingo en la zona del aeródromo de Coronel Olmedo, en el sur de la ciudad de Córdoba. El siniestro ocurrió en un sector rural de avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½.

Según las primeras informaciones, que aún se encuentran en desarrollo y son variables por la inmediatez del hecho, cinco personas estuvieron involucradas en el incidente, tres mayores y dos menores, y hay heridos.

Tras el episodio, ambulancias trabajaron en el lugar y se dispuso un corredor sanitario para trasladar a los menores hacia el Hospital de Niños.

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El operativo se desarrolló en la zona del aeródromo, mientras se aguarda mayor información sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída, los motivos y el estado de salud de los involucrados.

Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y coordinó el operativo de asistencia.

En tanto, personal de la Subdirección General de Bomberos trabajó para rescatar a los ocupantes que permanecían en su interior.

Posteriormente, arribó personal del servicio de emergencias 107, que asistió a los ocupantes y dispuso sus respectivos traslados. Los dos menores fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias para su atención médica.

Ezequiel y Lucas Asoli, jóvenes testigos del hecho que ayudaron en el rescate, dijeron a Cadena 3: “Salimos a comprar, y mi familia me dice que vieron que se cayó una avioneta. Fuimos a dar la vuelta a ver si la encontrábamos. Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con un corte en la cabeza”.

“Había dos menores y tres mayores. Los mayores estaban heridos, uno con el brazo como quebrado, el que manejaba con un corte en la cabeza, un nene con otro corte, y el otro estaba golpeado. Después llegaron ambulancias y policías y nos ayudaron al rescate”, agregaron.

Y describieron: "El lugar era de difícil acceso. Se salvaron por caer en medio de las plantas. La avioneta se arrastró unos 50 metros en el monte hasta que topó con un árbol. Tuvimos que sacarle el techo a la avioneta para que salga el piloto. Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco".

Informe de Juan Federico y Daniel Cáceres