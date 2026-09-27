Luis Lima, el tenor argentino que conquistó la ópera mundial: “Hice carrera, pero no fui cantante”

Luis Lima fue durante más de tres décadas una de las grandes figuras argentinas del bel canto. Su voz lo llevó a los principales escenarios de la ópera mundial, aunque hoy, desde la tranquilidad de Alta Gracia, asegura que nunca se consideró un cantante.

El tenor argentino sobresalió en óperas como Carmen, dirigida por Zubin Mehta; Madama Butterfly, bajo la dirección de Seiji Ozawa; La Bohème y Don Carlos. Su trayectoria lo convirtió en una presencia recurrente en los grandes templos de la lírica internacional.

Entre 1977 y 2001 cantó en 77 funciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde debutó como Alfredo en La traviata. También se presentó regularmente en la Royal Opera House de Londres, el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera Estatal de Viena y el Teatro Colón de Buenos Aires.

En Argentina, su trayectoria fue reconocida con el Premio Konex en 1989 y el Konex de Platino en 1999, cuando fue distinguido como el mejor cantante masculino de la década.

“Hice una carrera de canto, pero no fui cantante”

En una charla íntima con Cadena 3, Lima repasó su vínculo con la profesión y explicó por qué siempre se sintió más atraído por la dimensión teatral de la ópera.

“Dejé de cantar mucho tiempo. Mucha gente no reconoce cuando se acaba una capacidad. Yo no creo haber sido muy capaz desde el canto: a mí me gustaba el teatro cantado. Era lo que más me divertía, la interpretación teatral. En algún momento tuve una voz más o menos potable”.

El tenor también recordó las dificultades que atravesó durante su carrera, entre ellas una operación de garganta a una edad muy temprana.

“No era un cantante concertante. No me gustaba el canto de este tipo de cosas. Tenía muchos problemas: me operaron de la garganta de muy joven”.

Y resumió su particular mirada sobre aquella etapa con una frase contundente: “Hice una carrera de canto, pero no fui cantante”.

Una vida distinta en Alta Gracia

Lima también habló de su presente, alejado de los viajes, los ensayos y los escenarios que marcaron buena parte de su vida.

“Estoy tratando de sentirme como cuando era joven: recuperar movilidad, no tener dolores. Soy una persona como cualquier otra, que goza y sufre de los avatares de la vida”.

A los 30 años de haber recibido el Konex de Platino, el tenor aseguró sentirse más conforme con su vida actual que en su juventud.

“Estoy feliz, más que cuando era joven. Estoy más contento con mi vida. Si hoy cantara, lo haría mejor desde el punto de vista de mi actitud hacia el canto”.

Luis Lima, referente del bel canto durante más de 30 años en los grandes teatros del mundo, vive hoy en Alta Gracia, lejos de aquella vida de viajes, entrevistas y aplausos. Una distancia que, por sus propias palabras, parece llevar con tranquilidad.

Entrevista de Chema Forte