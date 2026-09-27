Luis Lima, el tenor argentino que conquistó la ópera mundial: “Hice carrera, pero no fui cantante”
El referente del bel canto, que actuó en los principales teatros del mundo, habló con Cadena 3 sobre su carrera, su retiro y su particular relación con el canto.
27/09/2026 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Lima, mano a mano con el Chema Forte.
FOTO: Luis Lima, mano a mano con el Chema Forte.
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Audio. Luis Lima, el tenor argentino que conquistó la ópera mundial: “Hice carrera, pero no fui cantante”
Amamos los Domingos
Luis Lima fue durante más de tres décadas una de las grandes figuras argentinas del bel canto. Su voz lo llevó a los principales escenarios de la ópera mundial, aunque hoy, desde la tranquilidad de Alta Gracia, asegura que nunca se consideró un cantante.
El tenor argentino sobresalió en óperas como Carmen, dirigida por Zubin Mehta; Madama Butterfly, bajo la dirección de Seiji Ozawa; La Bohème y Don Carlos. Su trayectoria lo convirtió en una presencia recurrente en los grandes templos de la lírica internacional.
Entre 1977 y 2001 cantó en 77 funciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde debutó como Alfredo en La traviata. También se presentó regularmente en la Royal Opera House de Londres, el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera Estatal de Viena y el Teatro Colón de Buenos Aires.
En Argentina, su trayectoria fue reconocida con el Premio Konex en 1989 y el Konex de Platino en 1999, cuando fue distinguido como el mejor cantante masculino de la década.
“Hice una carrera de canto, pero no fui cantante”
En una charla íntima con Cadena 3, Lima repasó su vínculo con la profesión y explicó por qué siempre se sintió más atraído por la dimensión teatral de la ópera.
“Dejé de cantar mucho tiempo. Mucha gente no reconoce cuando se acaba una capacidad. Yo no creo haber sido muy capaz desde el canto: a mí me gustaba el teatro cantado. Era lo que más me divertía, la interpretación teatral. En algún momento tuve una voz más o menos potable”.
El tenor también recordó las dificultades que atravesó durante su carrera, entre ellas una operación de garganta a una edad muy temprana.
“No era un cantante concertante. No me gustaba el canto de este tipo de cosas. Tenía muchos problemas: me operaron de la garganta de muy joven”.
Y resumió su particular mirada sobre aquella etapa con una frase contundente: “Hice una carrera de canto, pero no fui cantante”.
Una vida distinta en Alta Gracia
Lima también habló de su presente, alejado de los viajes, los ensayos y los escenarios que marcaron buena parte de su vida.
“Estoy tratando de sentirme como cuando era joven: recuperar movilidad, no tener dolores. Soy una persona como cualquier otra, que goza y sufre de los avatares de la vida”.
A los 30 años de haber recibido el Konex de Platino, el tenor aseguró sentirse más conforme con su vida actual que en su juventud.
“Estoy feliz, más que cuando era joven. Estoy más contento con mi vida. Si hoy cantara, lo haría mejor desde el punto de vista de mi actitud hacia el canto”.
Luis Lima, referente del bel canto durante más de 30 años en los grandes teatros del mundo, vive hoy en Alta Gracia, lejos de aquella vida de viajes, entrevistas y aplausos. Una distancia que, por sus propias palabras, parece llevar con tranquilidad.
Entrevista de Chema Forte
Lectura rápida
¿Quién es Luis Lima? Luis Lima es un tenor argentino destacado en el bel canto durante más de tres décadas.
¿Qué reconocimientos recibió en Argentina? Recibió el Premio Konex en 1989 y el Konex de Platino en 1999 como el mejor cantante masculino de la década.
¿Dónde se presentó Lima a lo largo de su carrera? Se presentó en el Metropolitan Opera House, la Royal Opera House, el Teatro alla Scala, la Ópera Estatal de Viena y el Teatro Colón.
¿Cuál es su perspectiva sobre su carrera? Lima afirma: “Hice una carrera de canto, pero no fui cantante”, destacando su inclinación hacia la interpretación teatral.
¿Dónde vive actualmente? Actualmente, Luis Lima vive en Alta Gracia, alejado de los escenarios y viajes que marcaron su vida.