“Si esto es el progreso, me enrolo en la barbarie”: Enrico Barbizi estrena nuevo disco en Córdoba

Enrico Barbizi vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto que combina música, reflexión y una mirada crítica sobre el presente. El próximo viernes 9 de octubre, a las 21, presentará “Civilización o Barbizi” en el Teatro Comedia, ubicado en Rivadavia 254.

El concierto marcará el estreno de 14 canciones inéditas y, al mismo tiempo, será registrado íntegramente en vivo para convertirse en el nuevo disco del músico y compositor, el número 13 de su trayectoria.

El nombre del espectáculo surge de un juego de palabras con “Civilización o barbarie”, el concepto desarrollado por Domingo Faustino Sarmiento. Barbizi toma esa idea y la reinterpreta desde una mirada contemporánea, en la que reivindica lo popular, lo ancestral, lo analógico, lo anárquico y lo humano.

“Es un juego de palabras tomado del libro de Domingo Faustino Sarmiento. Quería jugar con eso de civilización o barbarie, en este medio europeo de definir el progreso desde esa óptica, del lado rural, popular, anárquico”, explicó el artista.

“Si esto es el progreso, me enrolo en las filas de la barbarie”

Barbizi contó que el concepto del nuevo trabajo nació a partir de una reflexión sobre el presente y sobre aquello que suele entenderse como progreso.

“Pensaba si el progreso, entre muchas comillas, nos trajo hasta acá, que considero que vivimos una coyuntura muy complicada, de deshumanización, atados a dispositivos que nos vuelven menos inteligentes cada día. Si eso es el progreso, me enrolo en las filas de la barbarie”, expresó en su visita a los estudios de Cadena 3.

Desde esa perspectiva, el músico asocia la “barbarie” con cierta rebeldía, el anarquismo, la humanidad y la posibilidad de recuperar una relación más cercana con lo real.

“En torno a eso giran estas 14 canciones nuevas”, señaló.

Musicalmente, el proyecto también representa una transformación dentro de su recorrido. El nuevo material tendrá un sonido más rockero, con presencia de elementos electrónicos, y será interpretado junto a una banda integrada por Jacky Menta en bajo y coros, Román Dagna en batería, Santiago Lanfri en guitarra eléctrica, Gabriel Aguirre en guitarras eléctrica y acústica y Renata Barbizi en coros, además de invitados especiales.

“Perdedor”, una canción sobre lo que se gana al perder

Durante la presentación, Barbizi también interpretará “Perdedor”, una de las canciones que forman parte del nuevo trabajo y que mostró a la audiencia de Cadena 3.

El músico explicó que la composición retoma una idea que ya había aparecido en su primer disco: “Nace de una idea de lo que se gana al perder. Hay una canción de mi primer disco que dice: ‘Perder lo que se pierde al amar, y amar lo que se gana al perder’. Retomé esa idea”.

Las entradas para el espectáculo ya están disponibles en la boletería del Teatro Comedia y a través de Ticketek.