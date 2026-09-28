Ferro supera a Defensores de Belgrano y se posiciona para la final de la Primera Nacional 2026

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) – Ferro continúa su racha positiva y logró una victoria por la mínima ante Defensores de Belgrano en el encuentro correspondiente a la trigésima primera fecha de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El partido, que se llevó a cabo en el estadio Juan Pasquale, culminó con un único gol del delantero Emanuel Dening, quien anotó a los 10 minutos de la primera parte.

Este triunfo mantiene al equipo del barrio porteño de Caballito en la primera posición de la zona A, acumulando 61 puntos y seis de ventaja sobre su inmediato perseguidor. En contraste, el "Dragón" se aleja de la zona de clasificación para el torneo reducido que otorga un ascenso a Primera, situándose en el undécimo lugar con 36 puntos, a seis de los puestos de clasificación.

Además, Tristán Suárez logró una victoria tras tres empates consecutivos, manteniéndose en el primer puesto de la zona B con 57 unidades, mientras que Deportivo Morón sufrió su segunda derrota consecutiva y ocupa el segundo lugar en el grupo A con 55 puntos.

Ferro ha demostrado una performance notable, con solo dos derrotas en los últimos 22 partidos, lo que lo posiciona como el principal candidato para alcanzar la final del certamen, con una ventaja de seis puntos sobre el segundo y 15 aún por disputarse.

El único gol del encuentro, dirigido por Juan Sara, llegó a los 10 minutos bajo una intensa lluvia, tras un pase filtrado del extremo Ángel González. El volante Enzo Hoyos dejó pasar el balón de manera excepcional, permitiendo que Dening convirtiera abriendo su pie derecho.

Otro partido notable se desarrolló en la localidad de Libertad, donde Tristán Suárez se impuso como visitante a Ferrocarril Midland con un gol insólito. El tanto llegó a los 30 minutos, cuando el defensor Mauricio Guzmán realizó un centro que fue cabeceado en propia meta por el lateral Isaías Andrada, quien intentó despejar pero terminó marcando en contra.

En el estadio Eduardo Gallardón, el gol de penal de Franco Fagúndez no fue suficiente para Deportivo Morón, que cayó 2-1 ante Los Andes, que anotó a través de los atacantes Mauricio Asenjo, también de penal, y Franco Tisera, quien marcó en tiempo de descuento.

Resultados del día en la fecha 29 de la Primera Nacional.

Domingo 27/9.

Almagro 0-1 Nueva Chicago.

Atlanta 1-0 Agropecuario.

Los Andes 2-1 Deportivo Morón.

Defensores de Belgrano 0-1 Ferro.

Patronato 0-3 San Martín de San Juan.

Mitre 0-2 San Telmo.

Deportivo Maipú 1-0 Temperley.

Midland 0-1 Tristán Suárez.

Racing de Córdoba 2-2 Godoy Cruz.

Gimnasia y Tiro 1-0 Atlético de Rafaela.

Gimnasia de Jujuy 2-2 San Martín de Tucumán.

Agencia NA