Messi hizo un golazo, llegó a 76 de tiro libre, pero Inter Miami perdió 2-1

El Inter Miami sufrió una derrota por 2-1 ante el Columbus Crew, a pesar de un impresionante gol del astro argentino Lionel Messi, en el marco de la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer.

En el partido disputado en el ScottsMiracle-Grove Field, el equipo local se impuso gracias a los goles de Josef Martínez, quien anotó de penal a los 28 minutos del primer tiempo, y Jamal Thiaré, que marcó en el minuto 52 del segundo tiempo. Messi había logrado el empate momentáneo a los 32 minutos de la primera mitad.

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¡GOLAAAAZO de Leoooo! ????



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

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Además, el Inter Miami finalizó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión del volante Santiago Morales, quien recibió dos tarjetas amarillas durante los cinco minutos de descuento en la segunda etapa.

La derrota mantiene al equipo de camiseta rosa en la segunda posición de la tabla, con 46 puntos, mientras que el Columbus Crew se sitúa en el duodécimo puesto con 29 unidades, a cuatro de la zona de clasificación para el play-in.

El próximo desafío para el equipo dirigido por el entrenador argentino Cristian "Kily" González será ante el D.C. United, el sábado 10 de octubre a las 20:30 (hora argentina), después de la pausa por la fecha FIFA.

La primera llegada del partido fue para el local a los 21 minutos de la primera parte, cuando el carrilero Anass Zaroury intentó un remate desde el vértice izquierdo del área que, tras un gran efecto, se estrelló en el ángulo y salió desviado.

A los 28 minutos, tras una falta cometida por el volante Yannick Bright, el local obtuvo un penal que Josef Martínez convirtió en gol con un derechazo bajo y cruzado.

El tanto de la igualdad llegó a través de otra genialidad de Messi, a los 32 minutos, con un tiro libre desde cerca del córner derecho que buscó el segundo palo; un remate potente que superó al guardameta rival y se coló cerca del ángulo.

Ya en la segunda parte, a los siete minutos, el volante Rodrigo De Paul filtró un pase largo para Messi, quien remató de volea, pero el balón se fue por el costado externo de la red.

Dos minutos después, Zaroury volvió a probar suerte con un disparo desde la banda izquierda, que volvió a dar en el travesaño, similar a su intento en el primer tiempo, y se fue desviado.

La polémica llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando se le anuló un gol a David Ayala, volante del Inter, por un offside discutible.

Zaroury siguió intentando y a los 43 minutos, con un potente derechazo desde afuera del área, volvió a ser frustrado por el palo, esta vez el izquierdo de Rocco Ríos Novo.

Cuando ya se jugaban siete minutos de descuento, un remate lejano y débil se le complicó al arquero surgido de las inferiores de Lanús, Ríos Novo, quien dejó un rebote corto que fue aprovechado por el atacante Jamal Thiaré, que selló el 2-1 definitivo.