Suiza votó en contra de endurecer su neutralidad en un referéndum histórico

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Los ciudadanos de Suiza decidieron en un referéndum celebrado este domingo no avanzar en la modificación de las reglas de neutralidad del país, una propuesta que podría haber restringido su colaboración militar con otras naciones y organizaciones internacionales, incluida la OTAN.

La iniciativa, conocida como "Neutralidad suiza", planteaba la inclusión de una definición más rigurosa de este principio en la Constitución y fue desestimada por una considerable mayoría de los votantes.

El proyecto tenía como objetivo evitar que Suiza se involucrara en alianzas militares, excepto en el caso de un ataque directo al país, además de limitar la cooperación en cuestiones de defensa con otras naciones.

Asimismo, buscaba restringir la capacidad del Gobierno para imponer sanciones a países en conflicto, un aspecto que cobró especial relevancia tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Suiza no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea y ha mantenido durante siglos una política de neutralidad, aunque en los últimos años ha aumentado su cooperación militar con diversas naciones europeas y con la alianza atlántica.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno suizo implementó sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia, una decisión que fue criticada por quienes promovieron el referéndum, argumentando que estas acciones alejaban al país de su tradicional neutralidad y limitaban su capacidad de actuar como mediador internacional.

El Gobierno y la mayoría del Parlamento se manifestaron en contra de la propuesta, sosteniendo que una definición constitucional estricta podría haber reducido la flexibilidad de Suiza ante crisis internacionales.

Con el resultado de este referéndum, se conservará el actual modelo de neutralidad, que permite al Gobierno suizo tomar decisiones sobre política exterior y de seguridad según las circunstancias, además de continuar con la cooperación militar internacional sin necesidad de unirse formalmente a una alianza defensiva.