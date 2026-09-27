Lali brilló en su tercer River: hits, emoción, Tini de novia y un beso triple que se hizo viral

Lali llegó por tercera vez en el año al estadio Monumental para cerrar una etapa importante de su carrera. Este sábado, 26 de septiembre, fue la última fecha de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, una gira que le permitió presentarse en ocho estadios en poco más de un año, con tres de esas fechas en River y todas agotadas.

El show funcionó como un repaso por lo que la artista construyó durante el último año y medio: una propuesta de pop de estadio atravesada por el humor, la provocación y diferentes momentos de cercanía con su público.

El Monumental volvió a recibirla con entradas agotadas. Entre el público, algunos espectadores aparecieron con velos de novia improvisados con guirnaldas de luces, una imagen que anticipó uno de los momentos más destacados de la noche.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi, juntas

El momento que rápidamente se volvió viral llegó cuando Lali reapareció sobre una plataforma vestida de novia y acompañada por Tini Stoessel, también vestida de blanco, para interpretar juntas “Like a Virgin”.

A la escena se sumó Marilina Bertoldi con su guitarra. Las tres artistas terminaron la presentación con un beso sobre el escenario.

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este beso va para los libros de historia pic.twitter.com/1qQYbQGmQ4 — ? (@sapphictini) September 27, 2026

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La puesta recreó la recordada apertura de los MTV Video Music Awards de 2003, cuando Britney Spears y Christina Aguilera interpretaron “Like a Virgin” vestidas de novia junto a Madonna, quien apareció caracterizada como novio y las besó durante la actuación.

La escena tuvo además una referencia personal para las protagonistas. Lali está comprometida con Pedro Rosemblat desde enero, mientras que Tini anunció en agosto su casamiento con Rodrigo De Paul. Ambas tienen previsto casarse antes de que termine el año.

Además, repasó sus grandes hits, le hizo un guiño a Fito Páez al interpretar "Ciudad de Pobres Corazones" y le puso toda su energía al escenario del Monumental.

El cierre de la gira terminó así con una postal que combinó música, humor y una referencia a uno de los momentos más recordados de la cultura pop.