Detienen a cinco hombres por posible atentado cerca de base aérea con presencia estadounidense

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La Policía británica arrestó a cinco hombres acusados de estar involucrados en delitos relacionados con el terrorismo en las proximidades de la base aérea de Fairford, ubicada en Gloucestershire.

Los investigadores fueron notificados en la madrugada sobre la aparición de tres vehículos que despertaron sospechas. Tras los arrestos, se activaron equipos especializados en explosivos.

El operativo condujo a la creación de un perímetro de seguridad de 400 metros y a la evacuación de aproximadamente 85 familias de la localidad cercana de Whelford, según reportó la BBC y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

Los artificieros inspeccionaron los vehículos con la asistencia de un robot, mientras las autoridades mantenían un dispositivo especial en la zona.

La Policía Antiterrorista británica comunicó que los cinco detenidos son sospechosos de estar planeando un acto terrorista y se encuentran bajo custodia. No obstante, las autoridades aún no han revelado sus identidades ni nacionalidades, y la investigación sigue su curso para aclarar las circunstancias del incidente.

La base de Fairford es utilizada también por fuerzas de Estados Unidos y recientemente recibió bombarderos estadounidenses como parte de operaciones contra Irán.

Desde el Gobierno británico indicaron que la situación está controlada, mientras que las autoridades estadounidenses afirmaron que ningún militar de su país está implicado en el suceso.