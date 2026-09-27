En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Detienen a cinco hombres por posible atentado cerca de base aérea con presencia estadounidense

Los sospechosos fueron arrestados cerca de Fairford y 85 viviendas fueron evacuadas mientras trabajaban los equipos antiexplosivos.

27/09/2026 | 12:25Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El material encontrado dentro de las camionetas.

FOTO: El material encontrado dentro de las camionetas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La Policía británica arrestó a cinco hombres acusados de estar involucrados en delitos relacionados con el terrorismo en las proximidades de la base aérea de Fairford, ubicada en Gloucestershire.

Los investigadores fueron notificados en la madrugada sobre la aparición de tres vehículos que despertaron sospechas. Tras los arrestos, se activaron equipos especializados en explosivos.

El operativo condujo a la creación de un perímetro de seguridad de 400 metros y a la evacuación de aproximadamente 85 familias de la localidad cercana de Whelford, según reportó la BBC y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

Los artificieros inspeccionaron los vehículos con la asistencia de un robot, mientras las autoridades mantenían un dispositivo especial en la zona.

La Policía Antiterrorista británica comunicó que los cinco detenidos son sospechosos de estar planeando un acto terrorista y se encuentran bajo custodia. No obstante, las autoridades aún no han revelado sus identidades ni nacionalidades, y la investigación sigue su curso para aclarar las circunstancias del incidente.

La base de Fairford es utilizada también por fuerzas de Estados Unidos y recientemente recibió bombarderos estadounidenses como parte de operaciones contra Irán.

Desde el Gobierno británico indicaron que la situación está controlada, mientras que las autoridades estadounidenses afirmaron que ningún militar de su país está implicado en el suceso.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Se detuvieron a cinco hombres sospechosos de terrorismo cerca de una base aérea.

¿Quiénes fueron detenidos?
Cinco hombres bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista.

¿Cuándo ocurrió?
Los arrestos se llevaron a cabo en la madrugada del 27 de septiembre.

¿Dónde ocurrió?
Cerca de la base aérea de Fairford, Gloucestershire.

¿Cómo se desarrolló la situación?
Se evacuaron 85 viviendas y se desplegaron equipos antiexplosivos en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf