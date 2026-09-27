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Tragedia en Las Rabonas: murió un joven de 17 años tras ser atropellado por un auto que huyó

El adolescente viajaba en moto junto a una joven de 20 años cuando fueron embestidos por un automóvil en la Ruta 14. El conductor del auto fue detenido en Nono.

27/09/2026 | 11:23Redacción Cadena 3

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El accidente fatal ocurrió en la Ruta Provincial 14.

FOTO: El accidente fatal ocurrió en la Ruta Provincial 14.

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Un joven de 17 años murió tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 109, en la localidad de Las Rabonas.

El siniestro se registró alrededor de las 21:50. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Motomel de 150 cc, en la que circulaban el adolescente y una joven de 20 años, fue impactada por un automóvil.

Tras el choque, el conductor del vehículo habría escapado del lugar. Posteriormente, fue localizado y aprehendido en la localidad de Nono.

Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados para recibir atención médica. El joven sufrió gravísimas lesiones y falleció horas más tarde, alrededor de las 00:45, en el Hospital Regional de Villa Dolores.

La joven de 20 años permanece internada con lesiones de gravedad, entre ellas fracturas y traumatismos.

Las autoridades judiciales y policiales intervienen para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Lectura rápida

¿Quién murió en el accidente? Un joven de 17 años.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 109, en la localidad de Las Rabonas.

¿Cuándo sucedió el accidente? Alrededor de las 21:50.

¿Qué tipo de vehículo estaba involucrado? Una motocicleta Motomel de 150 cc.

¿Qué pasó con el conductor del automóvil? Escapó del lugar, pero fue localizado y aprehendido en Nono.

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