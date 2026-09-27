Investigación revela por qué el dolor en la artritis reumatoide persiste a pesar de controlar la inflamación

Investigadores de la Universidad Semmelweis identificaron que el dolor persistente en la artritis reumatoide puede ser impulsado por más factores que la inflamación. Problemas como trastornos del sueño, depresión, obesidad y tabaquismo pueden mantener los síntomas activos. En sus publicaciones en Nature Reviews Rheumatology y The Lancet Rheumatology, el equipo presentó un modelo diseñado para ayudar a los médicos a identificar las causas subyacentes de los síntomas de manera más efectiva y personalizar el tratamiento.

El estudio analizó cómo la depresión, el tabaquismo, la obesidad y otros problemas de salud se relacionan con la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a miles de personas en Hungría. Aunque la mayoría de los pacientes responden bien a los tratamientos, entre el 6 y el 28 por ciento no logran alcanzar la remisión, siendo clasificados como "difíciles de tratar".

Los investigadores sugirieron que estos problemas de salud adicionales pueden contribuir a mantener los síntomas activos, más allá de ser simplemente condiciones coexistentes. Por ejemplo, el dolor y la depresión pueden reducir la actividad física, lo que a su vez puede llevar a un aumento de peso y empeorar tanto el sueño como el estado de ánimo, creando un "ciclo vicioso" difícil de romper.

El equipo desarrolló un nuevo modelo que podría mejorar el cuidado de los pacientes con artritis reumatoide de difícil manejo. En lugar de simplemente ajustar la medicación cuando la inflamación no se reduce, este enfoque puede servir como un sistema de "advertencia temprana". Si los signos de inflamación mejoran pero los síntomas persisten, esto podría indicar que el dolor o la fatiga no son causados únicamente por la inflamación.

El Dr. György Nagy, jefe del Departamento de Reumatología e Inmunología de la Universidad Semmelweis, comentó: "Cuando los valores objetivos mejoran pero el paciente sigue sufriendo de dolor y fatiga, es importante dar un paso atrás. En tales casos, en lugar de recetar automáticamente más medicamentos, los médicos deberían investigar qué está manteniendo los síntomas, ya sea un síndrome de dolor crónico, depresión, trastornos del sueño u obesidad".

Este enfoque ha demostrado mejorar los resultados en pacientes difíciles de tratar, y puede fortalecer la relación entre el médico y el paciente al centrar el tratamiento en lo que realmente está impulsando los síntomas.

El modelo del equipo ha ganado atención internacional significativa, con más de mil citas en otras investigaciones. La definición de "enfermedad difícil de tratar" ahora se utiliza globalmente, no solo para la artritis reumatoide, sino también en discusiones sobre otras enfermedades.

Además, los investigadores están explorando el uso de inteligencia artificial para desarrollar tratamientos más efectivos. La estudiante de doctorado Dr. Lilla Gunkl-Tóth explicó: "Con el reconocimiento de patrones basado en IA, podríamos identificar subgrupos entre los pacientes y, con estos datos, crear estrategias de tratamiento más efectivas y casi personalizadas".