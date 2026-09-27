El cardenal Ángel Rossi criticó la "criminalización de los naranjitas y limpiavidrios"

FOTO: El cardenal Ángel Rossi presidió la misa de este domingo.

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, cuestionó la denominada “criminalización de los naranjitas y limpiavidrios” y llamó a tener una mirada basada en la misericordia hacia el prójimo.

En ese marco, Rossi apuntó contra algunos legisladores cordobeses que, según sostuvo, se identifican como católicos pero utilizaron expresiones que consideró de tono “odioso” al referirse a quienes realizan esas actividades.

“En Córdoba, algunos legisladores que se declaran católicos no tuvieron empacho en declarar, con un tono de odio, como vagos y delincuentes a estos jóvenes”, afirmó.

El planteo del arzobispo se da en el marco del debate sobre la situación de los cuidacoches y limpiavidrios y las medidas para regular estas actividades en Córdoba. Tiempo atrás, Rossi ya había recibido a trabajadores conocidos como “naranjitas” en la Catedral de Córdoba y había planteado la necesidad de evitar la criminalización de la pobreza.