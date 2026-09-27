FOTO: Consejos prácticos para conservar alimentos en la heladera y evitar el desperdicio

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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- En muchas ocasiones, una parte significativa de los alimentos adquiridos termina en la basura, ya sea por una mala conservación, falta de conocimiento o planificación inadecuada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, a nivel mundial, se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos anualmente, lo que representa un tercio de la producción destinada al consumo humano.

Esta situación no solo tiene un grave impacto ambiental, sino que también implica una pérdida económica y social significativa en la gestión de los hogares. Ante este panorama, expertos en nutrición e inocuidad sostienen que implementar pequeñas pautas de organización diaria en la cocina puede marcar una gran diferencia.

"El problema no es siempre la cantidad de alimentos que adquirimos, sino cómo los gestionamos en casa. Una correcta organización de la heladera, comprender la vida útil de cada ingrediente y aplicar técnicas simples de conservación puede ayudar a cuidar el presupuesto familiar, prevenir riesgos para la salud y reducir el desperdicio", comentó Eugenia Bozzoni, jefa de calidad de Aramark Argentina, empresa especializada en servicios de alimentación.

¿Cuánto duran realmente los alimentos en la heladera?

Conocer los tiempos promedio de conservación resulta clave para planificar el consumo y evitar descartar comida de manera apresurada:

Carnes crudas: de 2 a 3 días, siempre en recipientes cerrados para evitar goteos.

Comidas cocidas y sobras: hasta 3 o 4 días como máximo.

Lácteos abiertos: entre 5 y 7 días.

Huevos: hasta 3 semanas si se conservan refrigerados.

Frutas y verduras: entre 3 y 10 días, dependiendo del tipo y forma de almacenamiento.

Cómo organizar la heladera de forma eficiente

El orden dentro de la heladera es fundamental para asegurar una adecuada circulación del frío y prevenir la contaminación cruzada:

Estantes superiores e intermedios: ideales para alimentos cocidos, preparaciones listas para consumir, lácteos y fiambres.

Estante inferior: destinado a carnes crudas, siempre bien selladas.

Cajones: para frutas y verduras, preferentemente separadas.

Uso de envases y rotulado: guardar las sobras en recipientes transparentes y colocar los productos más antiguos al frente.

Recomendaciones prácticas para prolongar la frescura

Con pequeños cambios en la manipulación diaria, se puede extender la durabilidad de varios insumos:

Hojas verdes (lechuga, espinaca): conservarlas lavadas, secas y envueltas en papel absorbente dentro de un contenedor hermético.

Limones: guardarlos sumergidos en un frasco con agua en la heladera.

Bananas: separarlas del racimo o congelarlas en rodajas al madurarse.

Manzanas: mantenerlas alejadas de otras frutas para evitar la maduración acelerada.

Paltas: si están abiertas, cubrirlas con jugo de limón y film al contacto.

Agencia NA