El impresionante gol de tiro libre de Messi en la MLS que emocionó a todos

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) – El destacado futbolista argentino Lionel Messi logró un espectacular gol de tiro libre que permitió igualar el marcador 1-1 entre el Inter Miami y el Columbus Crew, durante la vigesimoséptima jornada de la Major League Soccer.

El gol se produjo a los 32 minutos de la primera mitad, cuando Messi, con una notable precisión, superó al arquero rival desde una posición cercana al córner. Esta anotación fue reportada por la Agencia Noticias Argentinas, destacando la calidad del disparo que dejó sin opciones al guardameta.

Con este tanto, Messi alcanzó la cifra de 101 goles en el fútbol estadounidense, continuando así su impresionante trayectoria goleadora, justo antes de su despedida de la Selección argentina.

En un encuentro que se tornó complicado para el Inter Miami, Messi aprovechó un tiro libre a distancia para ejecutar un remate magistral que igualó el encuentro. A tan solo unos metros del banderín del córner derecho, Lionel Messi lanzó un zurdazo impresionante que superó al arquero Patrick Schulte, golpeó el palo más lejano y terminó en la red.

Con este destacado gol, el 101° desde su llegada a la Major League Soccer, el astro argentino se acerca a liderar la lista de goleadores de tiros libres. Con 76 tantos, se encuentra a solo dos goles del brasileño Marcelinho Carioca, quien tuvo una exitosa carrera en su país entre 1988 y 2009.

Además, Messi ha marcado 21 goles en la actual temporada de la MLS, lo que lo posiciona como el máximo goleador del torneo, en una campaña memorable, semanas después de haber ganado la Campeones Cup y en la antesala de su despedida con la selección argentina.

Su retiro de la selección fue confirmado por el propio Messi, mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales el 31 de agosto. Este retiro se llevará a cabo en un homenaje organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en consenso con el "10" y el entrenador Lionel Scaloni.

Por lo tanto, el capitán de la selección argentina tendrá su última aparición con la camiseta que ayudó a engrandecer el martes 6 de octubre, en un amistoso contra Benín, que se jugará en el estadio Monumental y contará con numerosos homenajes.