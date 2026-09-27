Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires

FOTO: Lluvias y descenso de temperatura: el clima en Buenos Aires para la semana del 28 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer que la semana comenzará con fuertes lluvias y temperaturas típicas de la temporada de primavera. El pronóstico para el lunes 28 de septiembre indica un cielo mayormente nublado en la madrugada, que se tornará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, aumentará la probabilidad de lluvias aisladas, que oscilará entre un 10% y un 40%. Las temperaturas se situarán entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

Para el martes, el SMN advierte sobre la posibilidad de frentes tormentosos, con una probabilidad de tormentas que variará entre el 40% y el 70%. Se anticipan ráfagas de viento del sur, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En relación al miércoles 30, se espera que las condiciones climáticas mejoren, aunque será el día más frío de la semana, con una temperatura mínima de 11 °C y máxima de 18 °C.

El jueves 1 de octubre, el pronóstico indica una jornada sin lluvias, con viento moderado del sur y temperaturas que oscilarán entre 11 °C y 18 °C, caracterizada por un cielo parcialmente cubierto en la totalidad del área metropolitana.

El viernes promete ser el día con la temperatura mínima más baja de la semana, con un cielo algo nublado durante todo el día y sin lluvias. La mínima se prevé en 10 °C y la máxima alcanzará los 18 °C, con vientos del sudeste por la mañana y del sur durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, el sábado comenzará con condiciones inestables y posibilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, aunque se espera una mejora hacia la tarde y la noche, con cielo algo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán de 12 °C y máximas de 17 °C, con vientos del sudeste en la primera parte del día, que luego disminuirán en intensidad.