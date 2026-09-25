Las fintech aseguran que la mora está cediendo, pero se notará en nueve meses

Por Adrián Simioni

Hay una cifra que explica por qué el tema dejó de ser un problema individual para convertirse en un asunto económico de fondo: 21 millones de argentinos adultos tienen algún crédito formal. Es el 63% de la población adulta. Allí entran préstamos bancarios, tarjetas, créditos personales, hipotecarios, financiación para compras y las billeteras virtuales.

De ese universo, 5,8 millones presentan alguna irregularidad. Es decir, casi uno de cada cinco adultos arrastra un problema de pago. Y aunque buena parte de esas deudas sea de montos bajos, para cada persona involucrada puede representar una barrera concreta: no acceder a un nuevo préstamo, no financiar una compra o quedar afuera de un circuito que resulta clave para sostener el consumo.

La novedad es que las fintech sostienen que la situación comenzó a ceder. Mariano Vioca, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, aseguró que cerca del 90% de las personas alcanzadas por este problema ya tiene una refinanciación activa, una asistencia o una negociación avanzada con quien le otorgó el crédito.

El mecanismo no es uniforme porque cada caso tiene su propia realidad. Pero las herramientas son conocidas: baja de tasas, extensión de plazos, reducción de cuotas e incluso quitas de deuda. Una cuota de $100.000 puede, por ejemplo, bajar a $70.000 a cambio de reconfigurar el plan de pagos. No resuelve de inmediato el problema de fondo, pero puede volver pagable una deuda que se había vuelto imposible.

También hay una segunda señal que las empresas del sector interpretan como positiva: los créditos nuevos ya no estarían cayendo en mora al ritmo de los meses anteriores. Después de una depuración del padrón y de una evaluación más estricta sobre a quién prestarle, la originación de nuevos créditos habría vuelto a parámetros históricos más saludables.

Sin embargo, entre la mejora real y la percepción de mejora hay un largo camino burocrático. Quien acuerda una refinanciación y empieza a cumplir no deja de figurar automáticamente como moroso en la Central de Deudores del Banco Central. Ese proceso puede demandar entre ocho y nueve meses.

Si la refinanciación funciona y el deudor retoma el pago, mantenerlo durante meses bajo la marca de moroso limita su posibilidad de volver al sistema crediticio. Los bancos reclaman que el Banco Central acelere ese mecanismo, porque sin deudores rehabilitados tampoco habrá una recuperación sólida del crédito.

La mora fue hija de una combinación explosiva: tasas de interés desmedidas y un cambio de modelo económico que terminó con la vieja costumbre de que la inflación licuara las deudas. Muchos tomaron créditos bajo una lógica que dejó de existir y quedaron atrapados cuando las cuotas se dispararon.

Ahora bancos y fintechs parecen estar recogiendo el piolín. Refinanciar no es regalar deuda: es reconocer que un crédito impagable no le sirve ni al deudor ni al acreedor. Pero para que esa corrección tenga impacto en la economía, no alcanza con renegociar cuotas. También hay que devolverles capacidad crediticia a millones de argentinos que, aun habiendo empezado a ordenar sus cuentas, seguirán figurando como morosos durante casi un año.