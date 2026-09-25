FOTO: Las palabras de González Oro sobre la muerte que hoy cobran otro significado.

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro, ocurrida este viernes a los 74 años en Uruguay, generó una fuerte conmoción en el mundo de la radio y el espectáculo argentino.

Con la noticia de su fallecimiento, también volvieron a circular algunas de las reflexiones que el histórico conductor había compartido años atrás sobre la muerte, la vejez y el paso del tiempo. Publicaciones que, leídas hoy, adquieren un significado diferente.

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“Sé que se acerca el final”

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2023, cuando González Oro publicó en sus redes sociales una serie de mensajes de tono introspectivo que generaron preocupación entre sus seguidores.

“Sé que se acerca el final”, había escrito en una de aquellas publicaciones. El mensaje recibió cientos de respuestas y muestras de afecto por parte de quienes seguían su trayectoria.

En otra de sus reflexiones había expresado: “Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada”.

Y había agregado: “Gracias por hacerme feliz... Dios, si es que hay Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”.

Aquellas palabras no fueron presentadas por el conductor como una despedida concreta. En ese período, González Oro atravesaba una etapa de reflexión personal y había hablado públicamente sobre su relación con la muerte.

Una mirada sobre la vejez y el paso del tiempo

A lo largo de los años, el periodista volvió en distintas oportunidades sobre la idea de envejecer y sobre la manera en que quería transitar esa etapa de su vida.

González Oro había manifestado que no le tenía miedo a la muerte y que buscaba disfrutar el presente. Esa mirada también apareció vinculada a su decisión de instalarse en Punta del Este, Uruguay, donde durante sus últimos años llevó una vida más tranquila y alejada de la exposición cotidiana de la radio.

Sus reflexiones mostraban una preocupación recurrente por aprovechar el tiempo y aceptar el paso de los años, temas sobre los que habló tanto en redes sociales como en entrevistas.

Una voz que acompañó a generaciones

González Oro construyó durante décadas una extensa trayectoria en la radio argentina y se convirtió en una de las voces más reconocibles del medio.

Su fallecimiento, a los 74 años, provocó numerosas muestras de afecto entre colegas, amigos y oyentes que lo acompañaron durante buena parte de su carrera.

En ese contexto, aquellas publicaciones personales volvieron a aparecer en las redes. Frases que en su momento reflejaban una mirada íntima sobre la vida y la vejez y que, después de conocerse su muerte, son recuperadas por quienes buscan recordar al conductor también a través de sus propias palabras.