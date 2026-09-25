Colapinto, décimo en Azerbaiyán: "Hay que ir para adelante en la largada"

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, donde partirá desde la décima posición. En declaraciones, destacó que "hay que ir para adelante en la largada".

Al hablar sobre la Q2, donde logró meterse entre los diez mejores, Colapinto expresó su descontento, afirmando que "fue muy difícil sin la succión" y lamentó haber perdido "cuatro o cinco décimas en la recta". En contraste, su compañero, el francés Pierre Gasly, pudo beneficiarse del rebufo al salir detrás de él.

El piloto también se mostró insatisfecho con su desempeño en la Q3, afirmando que "no fue buena" y que el auto se sentía "muy inconsistente". Asimismo, mencionó que ha enfrentado problemas en el circuito callejero de Bakú, donde no ha podido frenar de manera efectiva sin bloquear las ruedas, lo que ha llevado a un sobrecalentamiento de las gomas en las frenadas, afectando su rendimiento en las curvas.

Colapinto enfatizó la necesidad de "laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar". El piloto llega a este Gran Premio con un buen desempeño reciente, habiendo sumado puntos en Italia y España, totalizando así 27 puntos en el campeonato.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).