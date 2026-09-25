Colapinto, décimo en Azerbaiyán: "Hay que ir para adelante en la largada"
El piloto argentino no quedó del todo satisfecho con su clasificación, a pesar de lograr el décimo lugar en la parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán.
FOTO: Colapinto largará décimo en Azerbaiyán.
Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, donde partirá desde la décima posición. En declaraciones, destacó que "hay que ir para adelante en la largada".
Al hablar sobre la Q2, donde logró meterse entre los diez mejores, Colapinto expresó su descontento, afirmando que "fue muy difícil sin la succión" y lamentó haber perdido "cuatro o cinco décimas en la recta". En contraste, su compañero, el francés Pierre Gasly, pudo beneficiarse del rebufo al salir detrás de él.
El piloto también se mostró insatisfecho con su desempeño en la Q3, afirmando que "no fue buena" y que el auto se sentía "muy inconsistente". Asimismo, mencionó que ha enfrentado problemas en el circuito callejero de Bakú, donde no ha podido frenar de manera efectiva sin bloquear las ruedas, lo que ha llevado a un sobrecalentamiento de las gomas en las frenadas, afectando su rendimiento en las curvas.
Colapinto enfatizó la necesidad de "laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar". El piloto llega a este Gran Premio con un buen desempeño reciente, habiendo sumado puntos en Italia y España, totalizando así 27 puntos en el campeonato.
La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).
Lectura rápida
¿Quién es el piloto destacado?
Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine.
¿Qué posición ocupará en la carrera?
Comenzará desde el décimo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Cuál es su objetivo para la carrera?
Buscar una buena largada y sumar puntos en el campeonato.
¿Qué problemas ha enfrentado?
Dificultades para frenar sin bloquear y sobrecalentamiento de gomas.
¿Cuándo se realizará la carrera?
El sábado a las 8 de la mañana, hora de Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]