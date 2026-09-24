Detuvieron otra vez a Ezequiel Cirigliano, el ex futbolista de River

Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River, fue detenido tras un altercado con la policía en Tres de Febrero, donde logró quitarle el arma a un oficial y se dio a la fuga.

De acuerdo a los informes policiales, Cirigliano, de 34 años, regresaba de su trabajo cuando sufrió un episodio de descontrol. Al pasar por un control de seguridad en Villa Pineral, forcejeó con un agente.

Después de este incidente, el ex jugador escapó con el arma reglamentaria del policía, la cual le fue sustraída por la fuerza. Finalmente, fue arrestado en su domicilio por miembros de la Comisaría 4ta de Villa Pineral.

El jugador, que se formó en las divisiones inferiores de River, enfrenta acusaciones de robo y atentado contra la autoridad. No es la primera vez que Cirigliano tiene problemas con la justicia, ya que en 2022 también fue detenido por un hecho violento.

En esa ocasión, permaneció dos meses en prisión por posesión ilegal de un arma de guerra y violación de domicilio, tras ingresar a una casa en Caseros y disparar con un arma 9 milímetros.

Después de su liberación, la justicia decidió soltarlo por falta de pruebas. A raíz de este antecedente, Cirigliano tuvo una breve participación en el equipo Senior de River.

En 2024, intentó regresar al fútbol profesional al unirse al Stallion Laguna de la Primera División de Filipinas, pero solo disputó 11 partidos antes de quedar libre.